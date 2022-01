Aktualisiert am

Pandemie in Deutschland : Corona-Inzidenz steigt den sechsten Tag in Folge

Eine Malteser-Mitarbeiterin impft in Stuttgart ein Kind gegen das Corona-Virus. Bild: Christoph Schmidt/dpa

Vor den Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie dringt der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf eine solide Datenbasis für die Entscheidungen. „Wir brauchen so schnell wie möglich eine solide Datengrundlage zum Infektionsgeschehen. Sonst kann die Politik nicht entscheiden“, sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Bild“-Zeitung.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist seit Tagen darauf hin, dass die jüngst von ihm veröffentlichten Zahlen zu den Neuinfektionen mit dem Coronavirus unvollständig sind. Wegen der Feiertage und der Ferien ließen sich weniger Menschen testen und leiteten nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten weiter, erklärte das Institut. In den vergangenen Tagen war die Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen gestiegen – nach den offiziellen Zahlen jedoch nicht allzu deutlich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte mit Blick auf die hochansteckende Omikron-Variante des Virus, die tatsächliche Inzidenz liege wohl zwei- bis dreimal höher als aktuell vom RKI erfasst.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums kündigte am Montag an, das RKI werde noch im Laufe der Woche belastbare Daten über den aktuellen Infektionsstand in Deutschland vorlegen. Bund und Länder beraten kommenden Freitag.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 239,9

Aktuell meldet hat das RKI abermals einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz. Das Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 239,9 an. Er steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag, wobei auch das RKI weiterhin von einer Untererfassung ausgeht.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte der bundesweite Inzidenzwert bei 232,4 gelegen, vor einer Woche bei 215,6, vor einem Monat bei 432,2.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 30.561 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 21.080 Ansteckungen gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,07 (Sonntag 3,12) an.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 356 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 372 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 112.579.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.238.408 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 6.531.900 an.

Expertenrat trifft sich

An diesem Dienstag kommt der Expertenrat der Bundesregierung zur Corona-Lage zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zusammen. Bei den Beratungen des 19-köpfigen Gremiums soll es auch um die Frage gehen, ob angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante Quarantäne- und Isolationszeiten verkürzt werden sollen. Ob der Expertenrat dazu eine Stellungnahme abgeben wird, ist aber offen.

Zur Frage der Quarantäne-Zeit wird für die laufende Woche auch eine Stellungnahme des RKI erwartet. Wie auch die Datenbasis zur Zahl der Infektionen ist dies wichtig für die Bund-Länder-Beratungen am Freitag.

In den vergangenen Tagen hatten sich die Forderungen nach verkürzten Quarantäne- und Isolationszeiten vor allem für Menschen gemehrt, die in wesentlichen Infrastrukturbereichen wie etwa Polizei, Feuerwehr oder Energieversorgung tätig sind – durch die verkürzte Quarantäne sollen angesichts der Ausbreitung von Omikron personelle Engpässe in diesen Bereichen vermieden werden.