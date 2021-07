RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz bleibt bei 5,0

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 219 Ansteckungen gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,6). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit 169,3 gegeben. Danach sank der Wert – von wenigen Ausreißern abgesehen – ziemlich stetig.

Zuletzt deutete sich aber eine mögliche Trendwende an, vor der Pandemie-Experten wegen der zunehmenden Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante schon seit längerem warnen.

Sachsen-Anhalt hat weiterhin die geringste Inzidenz mit 1,0. Der höchste Wert ist in Hamburg mit 8,7 zu finden. Bei den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten gibt es zwei, die über 20 liegen (LK Eichsfeld mit 28,0 und SK Offenbach mit 22,3). Weit über die Hälfte der 401 Landkreise in Deutschland liegt unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 5. In 40 Kreisen wurde in der vergangenen Woche kein einziger Fall gemeldet.

Ein neuer Todesfall

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 031.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.731.124 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.629.300 an.

FDP fordert Vorbereitung auf vierte Welle

Angesichts der sich schnell ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus fordert die FDP-Bundestagsfraktion die Regierung zum Handeln auf. „Die Bundesregierung darf die Sommermonate auf keinen Fall ungenutzt lassen, um sich auf den Herbst und eine mögliche vierte Welle vorzubereiten“, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Bettina Stark-Watzinger der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht dabei nicht um Alarmismus, aber die Warnungen der Wissenschaftler müssen ernst genommen werden“, betonte sie. Es dürfe nicht passieren, „dass wir in ein paar Monaten der pandemischen Entwicklung erneut hinterherlaufen“.

Konkret forderte die FDP-Politikerin von der Bundesregierung, eine ausreichende Impfstoff-Versorgung für Auffrischungsimpfungen im Herbst sicherzustellen. Im Schulbereich müsse mit maximaler Anstrengung an einer Ausstattung aller Klassenzimmer mit Luftfiltern gearbeitet werden. „Bundesbildungsministerin Anja Karliczek steht hier in der Pflicht.“

Zudem müssten schnellstens Vorgaben für Reiserückkehrer und ausländische Touristen sowie ein geregeltes Verfahren für Kontrollen etabliert werden. „Dass dies nicht bereits umfassend geschehen ist, gehört ebenfalls zu den Versäumnissen der Bundesregierung.“

In den kommenden Wochen werde es sich entscheiden, wie Deutschland die Herausforderungen im Herbst meistern werde, sagte Stark-Watzinger. „Die große Koalition darf daher jetzt nicht vollkommen in den Wahlkampf abtauchen, sondern muss dringend ihre Aufgaben mit Blick auf die Bekämpfung der Pandemie erledigen.“