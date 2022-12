Lothar Wieler im Interview : „Ich habe das Vorwissen der Menschen wohl etwas überschätzt“

Herr Wieler, es ist bald drei Jahre her, dass Corona in Deutschland ankam. Wann ist Ihnen damals klar geworden, dass das Virus ein Problem ist?

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Das muss im Februar 2020 gewesen sein. Da wurde deutlich, dass China nicht mehr in der Lage ist, das Virus einzudämmen. Am Anfang bestand noch die Hoffnung, dass man die Ausbreitung in Deutschland eingrenzen kann, wenn es erst mal hier ist. Doch spätestens als wir die Bilder aus Bergamo in Italien gesehen haben, die überlasteten Krankenhäuser, wurde offenbar, dass man das auf Dauer nicht im Griff be­halten würde.

Wie haben Sie diese erste Zeit erlebt?

Mir war bewusst, dass so eine Pandemie mindestens zwei Jahre dauern würde, weil es zunächst ja keinerlei Immunität in der Bevölkerung gab. Ich habe mit den Fachleuten im Krisenzentrum des RKI jeden Tag mehrere Stunden diskutiert. Was wissen wir? Wie schätzen wir die Lage ein? Welche Informationen kommen aus China? Ich habe mich von morgens bis abends fast nur noch mit Corona beschäftigt. Und allen erklärt, was wir damals wussten: dem Minister, dem politischen Umfeld, auch den Bürgern.

Sie stehen viel mehr in der Öffentlichkeit als vorher. Im Netz liest man Anfeindungen, es gab einen versuchten Brand­anschlag auf das Institut. Wie gehen Sie damit um?

Das ist Teil des Jobprofils. Dass es Kritik geben kann – wenn auch nicht in dieser Ausprägung –, weiß man, wenn man sich hier bewirbt. Ich war davor jahrelang Hochschullehrer. In der Fachwelt war seit Jahrzehnten klar, dass es eines Tages zu ei­ner großen Pandemie kommen würde – man wusste nur noch nicht, welcher Erreger es sein würde und wann er kommt. So ein wenig war ich darauf in Gedanken also vorbereitet. Wichtig ist, dass man in dieser Situation konzentriert seiner Arbeit nachgehen kann.

Wie bleibt man konzentriert, wenn man bedroht wird?

Das hat mich gar nicht so sehr bewegt. Vieles ist da aber auch an den Mitarbeitern hängen geblieben, zu mir ist nicht alles durchgedrungen. Die Leistungen unserer Mitarbeiter können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht nur noch mit Begleitschutz auf die Straße. Können Sie sich noch normal be­wegen?

Mein Leben läuft genauso wie vor dem Beginn der Pandemie.

Mit der Zeit sind Sie zu einem bundesweit bekannten Corona-Erklärer geworden. Fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle?

Das ist nun einmal die Aufgabe, die mit diesem Amt zusammenhängt. Aber ich hätte mir im Nachhinein gewünscht, dass ich manche Dinge besser erklärt hätte.

Was würden Sie anders machen?

Zum Beispiel haben wir die Empfehlung zur Zeitspanne, wie lange sich eine infizierte Person isolieren soll, mehrfach verkürzt, weil das Wissen über Corona mit der Zeit gewachsen ist. Ich glaube, dass nicht alle Menschen nachvollzogen haben, wie sich die Erkenntnisse über das Virus mit der Zeit verändert haben und warum das dann zu anderen Schlussfolgerungen führte.

Waren Sie doch noch zu sehr Professor?

Das würde ich nicht sagen. Ich bin eigentlich nie der Prototyp dieses Gelehrten ge­wesen. Mein Anliegen ist immer gewesen, den Studierenden die Zusammenhänge zu erklären, damit sie gut informiert entscheiden können. Ich glaube eher, es geht dabei auch darum, wie man etwas vermittelt. Für manches hätte ich mir mehr Zeit nehmen müssen. Und ich habe das Vorwissen der Menschen wohl etwas überschätzt.