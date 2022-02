Lauterbach und Wieler : Expertise allein reicht nicht

Es ist einer der kürzesten Vorschläge in der Beschlussvorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, aber er hat es in sich. Unter Punkt acht bittet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Bund-Länder-Runde in vier dürren Zeilen darum, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) und das Robert-Koch-Institut (RKI) in einem wichtigen Feld zu entmachten – obgleich er selbst ihnen erst kurz zuvor diese Kompetenzen übertragen hat. Es geht darum, jenen neuen Passus in der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahme-Verordnung wieder zurückzunehmen, der die Institute befähigte, eigenmächtig den Status von Genesenen und Geimpften festzulegen.

Auf die Neuerung hatten sich im Januar die Regierungschefs von Bund und Ländern verständigt, anschließend hatte Lauterbachs Haus die Verordnung entsprechend verändert und durch den Bundestag und den Bundesrat gebracht. Die Angelegenheit besaß also die Unterstützung nicht nur des Parlaments, sondern auch der Länder, darunter der unionsgeführten. Die Novelle, die Mitte Januar in Kraft trat, sah erstmals ein sogenanntes Verweisrecht vor: Sobald das PEI und das RKI Modifikationen am Geimpften- oder Genesenenstatus für wissenschaftlich notwendig hielten, sollten diese Änderung unmittelbar nach Veröffentlichung auf der RKI-Homepage Gültigkeit erlangen. Damit erhielten die Institute eine quasi-gesetzgeberische Kompetenz, ohne Zutun der Regierung und der Parlamentskammern.

Die Idee dahinter war, dass der bisherige Weg, nach Empfehlungen der Wissenschaftler im Ministerium entsprechende Verordnungen auf den Weg bringen zu müssen, in einer Pandemie zu lange dauere. Da die Politik ohnehin den Fachleuten folge, so die Logik, könnten diese auch gleich die notwendigen Regeln erlassen. Doch die erste Anwendung des Verweisrechts entpuppte sich sogleich als Fiasko: Das RKI halbierte überraschend den Genesenenstatus auf drei Monate, was nicht nur im Widerspruch zu anderen Ländern stand, sondern auch die Politik und die Öffentlichkeit kalt erwischte. Lauterbach, der von der RKI-Entscheidung vorab nichts wusste, musste sich von den ebenso überraschten Länderchefs rüffeln lassen. Tausende Menschen fielen über Nacht aus dem sicher geglaubten und mit gewissen Vorzügen einhergehenden Genesenenstatus heraus.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen sagte der F.A.Z., es sei prinzipiell richtig, dass die Regierung vor Entscheidungen zum Umgang mit Geimpften oder Genesenen eine wissenschaftliche Expertise einhole. „Das kann die Politik allein nicht beurteilen.“ Doch habe die Einschätzung des RKI und die schnelle, mit dem Gesundheitsministerium nicht abgestimmte Veröffentlichung zur Verkürzung des Genesenenstatus von sechs auf drei Monate viele Menschen verunsichert und zugleich viele Fachleute verwundert. „Das war ein überraschender Alleingang des RKI“, so Gassen.