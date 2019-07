Sechs Jahre Munition : Risiko von der Leyen

Eine Leistung als Verteidigungsministerin wird Ursula von der Leyen niemand mehr nehmen. Es ist die Dauer ihrer Amtszeit. 2030 Tage oder mehr als fünfeinhalb Jahre steht die 60 Jahre alte Politikerin inzwischen an der Spitze des Wehrressorts. Länger amtierte zuletzt ihr Parteifreund Volker Rühe. Das war vor mehr als zwanzig Jahren. Helmut Kohl regierte noch. In New York standen die Twin Towers. Und die gefährlichsten Einsätze der Bundeswehr waren Stabilisierungseinsätze auf dem Balkan.

Danach wurde die Welt deutlich unruhiger. Und diejenigen, die Rühe nachfolgten, hielten es deutlich kürzer aus. Das zeigt allein schon ihre Zahl. Sechs Amtsinhaber der Befehls- und Kommandogewalt folgten, bevor von der Leyen am 13. Dezember 2013 das Verteidigungsministerium übernahm. In einer Zeit, als die Bundeswehr de facto bereits am Boden lag. Ausgelaugt von immer neuen Sparmaßnahmen, einem Jahrzehnt fordernder Auslandseinsätze und chronisch unterbesetzt angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben, für die längst nicht mehr die Kräfte reichten.

Von der Leyen machte, gerade zu Beginn ihrer Amtszeit, vieles richtig. Der Kommunikationsstil des Hauses wurde quasi über Nacht deutlich offener als noch unter ihrem Vorgänger Thomas de Maizière (CDU). Dazu gehörte es, die schwierige Situation der Streitkräfte beim Namen zu nennen. Externe Berater wurden engagiert. Mit Katrin Suder wechselte von McKinsey sogar eine ausgewiesene Management-Fachfrau als beamtete Staatssekretärin ins Ministerium. Hinzu kamen eine Reihe von „Trendwenden“, die von der Leyen ausrief: Bei Personal, Material und Finanzen. Sie lassen sich in einem Versprechen zusammenfassen: Die Bundeswehr wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Das ließ aufhorchen. In der Truppe ebenso wie unter Fachpolitikern. Hinzu kam, dass von der Leyen eine Reihe von Themen priorisierte, die bei der Bundeswehr bis dahin bestenfalls halbherzig verfolgt worden waren. Gleichstellung und Kita-Plätze – überhaupt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – kamen ebenso auf die Agenda wie das Thema Diversität.

Die Annexion der Krim durch Russland und der Beginn des Kriegs in der Ostukraine sorgten zudem dafür, dass die Bundeswehr wenige Monate nach von der Leyens Amtsantritt eine Bedeutung erlangte, wie sie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr zu beobachten war. Dadurch wurde nicht nur die Trendwende bei den Finanzen zunächst einmal zum Selbstläufer. Denn der Verteidigungsetat wuchs in den folgenden Jahren zunächst einmal kräftig. Es gesellte sich auch noch eine weitere Kehrtwende hinzu, die von der Leyen ebenfalls anging: Zurück zu einer Armee, die sich wieder primär auf den kaum noch beachteten Kernauftrag der Bundeswehr konzentrierte: Die Landes- und vor allem die Bündnisverteidigung.

Kein Zweifel: Wäre Ursula von der Leyen nach zwei, vielleicht drei Jahren wieder aus dem Amt geschieden – die Chancen hätten gut gestanden, dass sie als große Modernisiererin das Verteidigungsministerium in Richtung einer neuen Aufgabe verlassen hätte. Ihr Name fiel immer wieder für ein noch wichtigeres Ressort oder auch für das Amt des Nato-Generalsekretärs. Ein Schritt, dem die strebsame Politikerin dem Vernehmen nach auch nicht abgeneigt gewesen wäre.

Der Nato-Sessel wurde aber ebenso wenig frei wie ein anderer Kabinettsposten nach der Bundestagswahl 2017. Da war der Stern der Ministerin bereits im Sinken begriffen. Von der Leyen wiederholte einen Kardinalfehler, den bereits ihr Vorgänger begangen hatte: Die eigene Truppe öffentlich in den Senkel zu stellen. De Maizière hatte seinen Soldaten 2013 im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vorgeworfen, „geradezu süchtig“ nach Anerkennung zu sein. Von der Leyen attestierte, nachdem der Oberleutnant Franco A. unter Verdacht geriet, ein rechtsextremistischer Terrorist zu sein, den eigenen Soldaten ein „Haltungsproblem“. Spätere Relativierungen und Entschuldigungsansätze brachten nichts. Das Tischtuch zu vielen Soldaten war ab diesem Moment zerschnitten. Nicht wegen ihres klaren Kurses gegen Rechtsextremismus. Sondern wegen des Eindrucks, sich von einem Problem auf Kosten der eigenen Leute zu distanzieren und mit akribischen Maßnahmen in der Truppe zu versuchen, politisch daraus Kapital zu schlagen. Zumal von der Leyen stets unter Verdacht stand, zu den militärischen (sprich: zentralen) Aspekten des Berufes eine zu große Distanz zu halten.