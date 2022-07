Bundesverfassungsgericht : Eine liberale Stimme geht – weitere Richterwechsel stehen an

Aktualisiert am

Eine liberale Stimme geht – weitere Richterwechsel stehen an

Am Bundesverfassungsgericht wurde am Freitag Andreas Paulus verabschiedet. Es ist der Beginn einer ganzen Reihe von Richterwechseln. Die Politik muss nun Nachfolger suchen.

Amtsübergabe: Andreas Paulus (links) erhält von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 3. Juni 2022 die Entlassungs-, Heinrich Amadeus Wolff die Ernennungsurkunde. Bild: AFP

Am Bundesverfassungsgericht hat am Freitag der erste einer ganzen Reihe anstehender Richterwechsel stattgefunden. Präsident Stephan Harbarth verabschiedete Andreas Paulus, der bis Juni Richter des Ersten Senats gewesen war. Als dessen Nachfolger wurde der Bayreuther Staatsrechtler Heinrich Amadeus Wolff begrüßt. Beide sind auf Vorschlag der FDP nach Karlsruhe gewählt worden.

Paulus, der sich vor seiner Richterzeit für die Partei engagiert hatte, galt auch am Verfassungsgericht als liberale Stimme. Bei Wolff liegen die Dinge weniger eindeutig. Die FDP vertrat er als Prozessbevollmächtigter gegen die Vorratsdatenspeicherung; für die CDU-geführte Bundesregierung trat er im Verfahren gegen die Anti-Terror-Datei auf. Zuletzt erkämpfte Wolff für FDP und Union das Urteil gegen den Berliner Mietendeckel.

Als der damals 41 Jahre alte Paulus vor zwölf Jahren nach Karlsruhe kam, war er einer der jüngsten Verfassungsrichter aller Zeiten; sein Schwerpunkt hatte bis dahin im Völkerrecht gelegen. Alles andere als floskelhaft verwies Paulus am Freitag auf die angesichts des Krieges „schweren Zeiten“ – für die Menschen und für das Recht. Der Völkerrechtler hatte für die Feierstunde auch ukrainische Musik von Myroslaw Skoryk und Mykola Lyssenko ausgewählt.

„Der Dienst am Frieden bleibt Verfassungsauftrag“, sagte Paulus. Das zeige sich umso deutlicher angesichts des gegenwärtigen Rechtsbruchs. Wie solle je ein Waffenstillstand oder Friedensvertrag geschlossen werden, wenn nicht auf der Grundlage des Völkerrechts? Der Jurist ergänzte: „Nur ein solcher Frieden wird halten.“

Noch sechs Richterwechsel folgen

Paulus ist der erste von insgesamt sieben Richtern, die Karlsruhe in diesem und nächstem Jahr verlassen. Im November folgen ihm Peter Michael Huber und Monika Hermanns; Huber war von der Union, Hermanns von der SPD nominiert worden. Nächsten Februar beenden Susanne Baer und Gabriele Britz ihre Tätigkeit am Gericht. Baer war von den Grünen für die Wahl vorgeschlagen worden, Britz von der SPD.

Mahnende Worte, wie der ehemalige Verfassungsrichter Michael Eichberger sie 2018 bei seiner Verabschiedung an die Politik gerichtet hatte, fielen am Freitag nicht. Anlass hätte es angesichts vergangener Hängepartien bei der Bestimmung von Nachfolgern gegeben. Eichberger hatte an die Politik appelliert, Neubesetzungen ernster zu nehmen. Wenn sie zu Postengeschacher würden, schade das dem Ansehen des höchsten deutschen Gerichts.