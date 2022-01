Ricarda Lang im Porträt : Der neue Habeck

Als Ricarda Lang kürzlich gefragt wurde, ob sie „die neue Baerbock“ werde, sagte sie etwas schelmisch: „Vielleicht will ich ja der neue Habeck werden.“

Ebenso schelmisch nimmt sie das nun zurück: „Das war natürlich ein Witz!“, ruft sie in die Videokamera und lacht dazu ihr fröhlich-ratterndes Lachen, das man überall schon von Weitem hört, wo Lang in der Nähe ist. Habeck und Baerbock blieben natürlich Habeck und Baerbock, sagt sie, während sie und Omid Nouripour eben ein neues Team in einer neuen Situation seien.

Die beiden wollen Bundesvorsitzende der Grünen werden. Wie sicher sie sich ihrer Sache sind, merkt man daran, dass sie schon jetzt besprechen, was sie in der Pressekonferenz nach der Wahl sagen wollen. Und wie es dann weitergehen soll. Fünfmal pro Tag telefonieren sie miteinander, mindestens.

„Tschüss, Grüne Jugend!“

Da bleibt natürlich nicht viel Zeit zum Feiern. Am Montag wurde Lang 28 Jahre alt und stieß nach einem langen Arbeitstag immerhin kurz mit den WG-Kumpanen an. „Tschüss, Grüne Jugend!“, schrieb sie auf Instagram. Mit 28 ist es bei den Grünen offiziell mit der Jugend vorbei. Das passt zu Langs Plänen. „Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer Partei Politik mache, in der mein Alter nie bestimmend dafür war, was mir politisch zugetraut wird.“ Das hört sich nicht nach großer Ehrfurcht vor dem Amt an. Und auch die meisten Grünen scheinen es nicht verrückt zu finden, dass eine 28 Jahre alte Frau Bundesvorsitzende einer Regierungspartei werden soll.

Nur manchmal denkt Claudia Roth, die damals in ihren Vierzigern war, als sie Grünenvorsitzende wurde: „Wow, so eine junge, starke Frau – wo kommt das eigentlich her?“ Und dann hält sie Lobeshymnen auf Langs „glasklaren Intellekt“, ihren Mut, ihre Durchsetzungskraft. Nur das schnelle Reden hat Roth versucht, ihr auszutreiben. Mit wechselndem Erfolg.

Jürgen Trittin, früherer Umweltminister und seit mehr als zwei Jahrzehnten im Bundestag, antwortet auf die Frage nach dem Alter mit einer kleinen Geschichte. Als Ricarda Lang vor ein paar Jahren als Bundessprecherin der Grünen Jugend beim Neujahrsempfang in Göttingen sprach, hätten die Jungen sich gefreut auf eine leidenschaftliche Rede zu den Themen „Vielfalt und Refugees Welcome“. Die Alten hingegen waren genervt, dass die junge Rebellin überhaupt eingeladen worden war. Doch dann, sagt Trittin, habe Lang sie alle überrascht, die Alten wie die Jungen, und einen ausgefeilten, ziemlich erwachsenen Vortrag über soziale Gerechtigkeit gehalten.

Lang ist nämlich nicht nur Hashtag-Expertin, Queer-Feministin und Bodyshaming-Beauftragte, sondern auch so was wie das soziale Gewissen der Grünen. Sie erzählt oft von ihrer Kindheit, von der alleinerziehenden Mutter, vom Geld, das manchmal knapp war. Die Mutter sei auch diejenige, die ihr Orientierung gibt, wenn sich Politik nach einem Zwölfstundentag ohne Sonnenlicht und mit labbrigen Brötchen unwirklich anfühlt.

Junge, grüne Idealistin trifft auf Scholz und Lindner

Dass ihr diese Karriere nicht in die Wiege gelegt wurde, wurde ihr wieder bewusst bei der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Sie sprach darüber ausgerechnet mit Paul Ziemiak von der CDU. Die beiden kennen und streiten sich schon lange, aber schätzen einander auch. „Wir sind beide nicht mit dem goldenen Löffel geboren worden“, sagt Ziemiak. Und auch wenn der Tag für die CDU eher ein bitterer war, konnte Ziemiak zu Lang sagen: „Dass wir beide hier als Parlamentarier stehen dürfen, zeigt, in was für einem tollen Land der Chancen wir leben.“

In der Bundestagsfraktion ist Lang umgeben von jungen Kollegen, die ebenfalls noch keine dreißig sind. Lang findet das ganz logisch in Zeiten der Klimakrise. Nun müssten eben jene mitentscheiden, die mit den Folgen am längsten zu tun hätten. „Ich nehme diese Generation als sehr reif wahr und auch als bereit.“ Natürlich gebe es hohe Ansprüche, aber eben auch die klare Einsicht, dass Kompromisse dazugehören. „Elan und Vernunft müssen sich nicht ausschließen.“