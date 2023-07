Zusammentreffen im Bundestag: Ricarda Lang (Grüne) und Friedrich Merz (CDU) am Mittwoch in Berlin Bild: Andreas Pein

Herr Merz, wie ist es für Sie, neben der Chefin des erklärten Hauptgegners in der Regierung zu sitzen?

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Merz: Wir reden und diskutieren miteinander.

Frau Lang, wie finden Sie, dass Ihre Partei zum Hauptgegner erklärt wird?

Lang: Am Tag, nachdem die AfD ein Landratsamt in Thüringen gewonnen hat, fand ich das etwas überraschend. Aber den Begriff Gegner finde ich nicht so schlimm. Unter Demokraten ist man nicht verfeindet, da hat man politische Gegner. Ich würde aber sagen: Unsere Hauptgegner sind die Probleme im Land, und da gehen wir gerne in den Wettbewerb um die richtige Lösung.