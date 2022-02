Ricarda Lang und Co. : Jung, grün und unerbittlich

An der Spitze der Grünen stehen heute Leute, vor der die Gründer der Partei einst gewarnt haben: machtbewusste, professionelle Nachwuchspolitiker. Sie haben das Handwerk in der Kaderorganisation „Grüne Jugend“ gelernt.

Ihren zweiten Parteitag nach dem Start der Ampelregierung inszenierten die Grünen als Familienfest. Tränen, Blumen, Lobreden. Der Politikbetrieb sei vollgestopft mit „aufgeblasenen Egos“. Die Grünen machten Politik mit Liebe, säuselte ein Landesvorsitzender. Die neue Bundesvorsitzende Ricarda Lang postete emotionale Umarmungsbilder und schrieb über die Bedeutung von Freundschaft in der Politik.

Offenbar gilt für sie die giftige Formel nicht, nach der man im Leben keine größeren Feinde als die lieben Parteifreunde haben kann. Lang lässt in keinem Interview die Arbeitslosigkeit ihrer alleinerziehenden Mutter unerwähnt und rückt damit ihre Herkunft in den Vordergrund.

Wir erinnern uns: Die Grünen machten 1983 mit ihrem Einzug in den Bundestag nicht nur die Ökologie zum Großthema – ihr Streben nach subjektiver Lebensgestaltung war zugleich der Abschied von der alten emotionslosen Männerpolitik. Gefühl und die eigene Betroffenheit waren immer Teil des grünen Politikbegriffs. Aber so viel Gefühl wie derzeit war bei der Ökopartei schon lange nicht mehr.

Die Identitätspolitik bringt es mit sich, dass die jungen Grünen ihr politisches Tun stark mit ihrer Herkunft und ihrer Diversität begründen. Inhaltliche Diskussionen waren auf dem Parteitag unerwünscht – den strittigen Antrag über Waffenlieferungen an die Ukraine kassierte die Parteitagsführung ein.

Was bedeutet das für die Ampelregierung, wo führen die neuen Vorsitzenden Omid Nouripour und Ricarda Lang ihre Partei hin? Ja, natürlich wollen sie weiterhin ins Kanzleramt. Wie das nach 14,8 Prozent bei der Bundestagswahl gelingen soll, bleibt rätselhaft. In der Partei hat nun die Generation der Dreißigjährigen die Macht. Mit Ricarda Lang, Felix Banaszak in Nordrhein-Westfalen oder Pascal Haggenmüller in Baden-Württemberg stehen an der Parteispitze Politiker, vor der die grünen Gründer einst gewarnt haben: professionelle Nachwuchspolitiker, die das Politikmachen in der kaderartigen „Grünen Jugend“ gelernt haben.

Die Identitätspolitik hält Einzug in die Partei-Statuten

Früher wurde der Nachwuchs zwischen dem ewigen Flügelstreit zwischen Ultrarealos und Linken zerrieben, heute gibt er den Ton an. Die neue Generation sei „unerbittlicher, machtbewusster und intoleranter“, urteilen grüne Politiker, die schon vierzig Jahre dabei sind.

Hinter den Kulissen zeichnet sich also ein Generationenkonflikt ab. Er hat eine persönliche, eine programmatische und eine stilistische Komponente: persönlich, weil nun erstmals in den Ländern und im Bundesvorstand eine Politikergeneration die Macht übernimmt, die im abgekapselten Schutzraum Grüne Jugend trainiert hat. In den engen Zirkeln und Wohngemeinschaften entstanden Freundschaften und Netzwerke, die jetzt stärker sind als die alten Flügel. Angebliche Realos klingen wie Parteilinke, und Linke reden wie Realos.

Programmatisch, weil die Identitätspolitik und Statuten, mit denen nichtbinäre Transpersonen geschützt werden sollen, nun stärker zum Wesenskern der Partei gehören. Stilistisch, weil der Nachwuchs zuallererst das Organisieren von Mehrheiten gelernt hat und mit ewigen Geschlossenheitsappellen viele Debatten narkotisiert. Die Ultrarealos mögen über die neue Unfreiheit klagen – die Chance, dass sich an der stärkeren Betonung von Minderheitenpolitik noch viel ändert, ist gering. Das liegt auch am Desinteresse vieler Realos an ihrer Partei und an den ja grundsätzlich notwendigen Debatten. Üben sie heute Kritik, ist die Antwort der Jungen oft intolerant.

Die jungen Grünen wähnen sich moralisch im Recht

Für die Grünen könnten die nächsten Regierungsjahre holprig werden. Ausgerechnet in einer Situation, in der sie mit dem Klimaschutz eine Menschheitsfrage lösen wollen, lässt ihr Wille nach, für die Zumutungen Brücken in die Mitte der Gesellschaft zu schlagen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist in der grünen Geschichte der bislang erfolgreichste Brückenbauer und Regierungspolitiker. Er gewinnt damit Wahlen und Parteitagsmehrheiten. Die Grünen wünscht er sich als „wirtschaftsfreundliche“ Bündnispartei, die über ihr traditionelles Milieu hinaus wirkt. Aber gerade zum Ende des Wahlkampfs wollte die damalige Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von diesem Erfolgsmodell wenig wissen. Die jüngeren Grünen wähnen sich nicht nur moralisch im Recht, sondern glauben auch, sie hätten die gesellschaftliche Mehrheit hinter sich. Sie vergessen, dass es harte Arbeit ist, die gesellschaftliche Mitte immer wieder neu zu gewinnen.

Anfang 2021 schrieb der Philosoph Rainer Forst (dritte Generation der Frankfurter Schule) in einer grünen Broschüre: Die Partei müsse auch dem Kleinunternehmer zuhören, der zwei ältere Transporter habe und sich E-Fahrzeuge nicht leisten könne. Kretschmann beherzigt das. Er regiert bald länger als sein CDU-Vorgänger Erwin Teufel.