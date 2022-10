Rheinland-Pfalz : Ebling soll Lewentz als Innenminister nachfolgen

Wie die F.A.Z. aus Koalitionskreisen erfuhr, will Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Mainzer Oberbürgermeister am Donnerstagnachmittag zum Minister ernennen. Danach soll er im Landtag bestätigt und vereidigt werden.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hier am 14. Juni 2021 in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Bild: dpa

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) soll neuer Innenminister in Rheinland-Pfalz werden. Das erfuhr die F.A.Z. am Donnerstag aus Koalitionskreisen. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will den neuen Minister für Inneres und Sport am Donnerstagnachmittag in der Staatskanzlei ernennen, danach soll er im Landtag bestätigt und vereidigt werden, für 17.30 Uhr ist ein offizielles Pressestatement von Dreyer mit dem – von der Staatskanzlei namentlich noch ungenannten – neuen Minister angekündigt.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Ebling ist seit 2012 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz; bei einer Stichwahl im November 2019 wurde er im Amt bestätigt. Zuvor war Ebling Dezernent der Stadt unter anderem für Soziales, auf diesem Posten folgte er damals der heutigen Ministerpräsidentin nach, als deren Vertrauter er gilt. Später war er Staatssekretär im Bildungsminister.

Aussichtsreicher Posten für das Rennen um Dreyer-Nachfolge

Ebling, im öffentlichen Auftreten jovial und unterhaltsam, gilt seit langem neben dem Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) als einer der möglichen Nachfolger der jetzigen Ministerpräsidentin. Mit der Ernennung zum Innenminister dürften Schweitzer wie Ebling wieder in ähnlich aussichtsreicher Position für das Rennen um die Nachfolge sein.

Zuletzt konnte sich Ebling mit der Stadt Mainz über einen hohen Überschuss dank der Gewerbesteuereinnahmen durch das Biotech-Unternehmen Biontech freuen, dass seinen Hauptsitz in Mainz hat. Der Überschuss in diesem Jahr beträgt mehr als eine Milliarde Euro; Ende des Jahres will das einst hochverschuldete Mainz dadurch schuldenfrei sein.

Mehr zum Thema 1/

Ebling folgt im Amt des Innenministers auf Roger Lewentz, der erst am Mittwoch aufgrund von Verfehlungen im Umgang mit der Ahrtalkatastrophe zurückgetreten war. Bei dem Hochwasser im Juli 2021 waren 134 Menschen gestorben, mehr als 700 wurden verletzt.