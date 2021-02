Rheinland-Pfalz : Das Risiko des Regionalflughafens Hahn

Es sind schwere Zeiten für die Luftfahrt, für den Flughafen „Frankfurt-Hahn“ aber waren sie ohnehin nie leicht. Das einstige Prestigeprojekt, das zwar die hessische Großstadt im Namen trägt, sich eigentlich aber in den Tiefen der rheinland-pfälzischen Provinz befindet, wäre man seit langem in Mainz und Wiesbaden gerne los. Zuletzt brach im Hunsrück pandemiebedingt das Passagieraufkommen vollends ein. Im Dezember ging es im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 80 Prozent zurück.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Nun kamen weitere schlechte Nachrichten hinzu: Gegen den Haupteigentümer, die chinesische HNA-Gruppe, stellten Gläubiger am Freitag einen Insolvenzantrag. Das Unternehmen soll Berichten zufolge auf einen Schuldenberg von 27,5 Milliarden Dollar an Anleihen und 20 Milliarden Dollar an Krediten sitzen. Der Einbruch in Luftfahrt und Tourismus hatte zuletzt die Krise des Konglomerats noch verschärft. Auch sollen Gelder veruntreut worden sein. Nun soll die Gruppe offenbar zerschlagen werden.