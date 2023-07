An der Grenze Bild: dpa

Lange nichts gehört von Boris Rhein. Das ist der Ministerpräsident des Landes Hessen von der CDU. Er hatte bisher die Strategie „Im Sommerschlafwagen zur Wiederwahl“ gewählt – zum Erstaunen nicht weniger Parteifreunde. Denn insbesondere Bundesinnen­ministerin Nancy Faeser (SPD) ist auf dem Feld der inneren Sicherheit keine zu unterschätzende Gegnerin, zumal Rhein früh deutlich gemacht hatte, hier nicht allzu konfrontativ auftreten zu wollen.

Alte, richtige Forderung

Nun hat er einen rausgehauen, auch wenn er das wohl so nicht sagen würde. In der Sache trifft er doppelt. Er muss etwas tun. Und obwohl die Forderung nach Grenzkontrollen alt ist: Jeder Vorstoß, diese riesige Herausforderung anzugehen, sollte willkommen sein. Diese Maßnahme, die mit den Nachbarn abgestimmt sein muss, ändert nicht gleich etwas am Zustrom.

Aber sie ist ein Schritt, um Kontrolle zurückzugewinnen. Schon der Begriff des „Kontrollverlustes“ ist so heftig kritisiert worden, wie die „Grenze“ ins Reich der Fabel verwiesen wurde. Dahinter steht eine des­truktiv-passive Haltung, die ein offenes Land propagiert, ihm aber ei­gentlich Gewalt antut.

Schon im Zu­ge der Flüchtlingskrise von 2015, die sich ja angeblich nicht wiederholen soll, ist gerade von jenen, die für das große Ganze Verantwortung trugen, die elementare Bedeutung der Funktionsfähigkeit des freiheitlichen Staates übersehen worden.

Die Verneinung aller Voraussetzungen von Staatlichkeit und damit von Freiheit ist zwar mit Preisen geehrt worden – die Kosten aber zahlen die Bürger und Kommunen.

Kontrollen zeigen Wirkung

Kontrollen würden Wirkung zeigen – genauso wie eine konsequente Rückführung. Es ist bezeichnend, dass auch die Kritiker jeder Änderung des Asylrechts keinen konstruktiven Beitrag leisten, den humanitären Notstand zu beenden. Sie halten totes Recht hoch und predigen im Grunde Sozialdarwinismus: Nur die Harten kommen in den Garten Eden unseres vornehmsten Rechts. Doch diese Haltung hat mit Grundgesetz und Menschenrechten nichts zu tun.