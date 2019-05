Rezos Video : Jeder Like ein Armutszeugnis

Gut gegeben, Rezo, möchte man ausrufen, wenn man das Video „Zerstörung der CDU“ gesehen hat. Es beschränkt sich, um sein Ziel zu erreichen, auf wenige Punkte: Arm/Reich, Bildung, Klima, Krieg, Artikel 13. Aber eigentlich geht es nur um einen Punkt: wie inkompetent, verlogen, verantwortungslos, korrupt, arrogant, fucking dumm und scheiße die CDU-Politiker sind. Am Ende des Videos heißen sie nur noch „CDU-Dullis“. Ein bisschen bekommt auch die SPD ihr Fett ab, aber das wirkt so, als habe Rezo die Partei nur erwähnt, weil sonst der Eindruck entstehen könnte, er habe nicht gemerkt, dass die „CDU-Herrschaft“ der vergangenen Jahre eigentlich doch, auf Bundesebene, eine Regierung großer Koalitionen war, unterbrochen von einer Koalition mit der FDP.

Das ist gleich die erste Ungenauigkeit dieses Machwerks, das an allen Schulen des Landes gezeigt werden sollte: als Anschauungsmaterial dafür, wie Propaganda im Zeitalter des Internets aussehen kann – gute Propaganda, wohlgemerkt, denn es wird einem übel beim Anschauen.

Am Anfang bemerkt Rezo wenigstens noch selbst einen seiner Fehler und macht daraus ein Stilmittel. Ja, Bildungspolitik ist Ländersache, und man denkt, jetzt erklärt er, wie er trotzdem darauf kommt, die CDU habe die Bildungspolitik Deutschlands über Jahrzehnte ganz allein gemacht. Aber der Hinweis auf die Bundesländer kommt nur, um festzustellen, dass CDU-regierte Länder weniger Geld für Bildung ausgeben als andere. Wieso, weshalb, warum? Interessiert Rezo nicht. Die Gleichung gilt: mehr Geld, bessere Bildung. Dass CDU-regierte Länder regelmäßig besser abschneiden bei Schul- und Bildungsvergleichen als SPD-regierte Länder – kein Wort davon.

Da hat man aber schon die erste Ladung Linkspartei hinter sich: über Arm und Reich in Deutschland. Rezo will damit zeigen, dass die CDU alles andere betreibe als „Politik für die Mitte“. Nicht fehlen darf natürlich die Grafik, die zeigt, wie Arm und Reich in Deutschland auseinanderdriften. Dass auch die unteren Einkommensschichten auf einem weit höherem Niveau liegen als noch vor zehn, zwanzig Jahren passt nicht ins Bild. Was für Rezo zählt, ist der Eindruck, die Armen würden immer ärmer, die Reichen immer reicher. Dass Armut eine Frage der Definition ist und vom Durchschnittseinkommen abhängt – kein Wort darüber.

Die Steuerlast der Masse der Bevölkerung ist in der Tat ein Ärgernis – dass diese Masse nun aber auch zum „ärmeren“ Teil der Gesellschaft gezählt wird, geht dann aber doch ein wenig zu weit. Wie überhaupt im Laufe der ersten Minuten „arm“, „ärmer“, die „Ärmsten“ und „Arme“ wild durcheinander purzeln. Als Orientierungsmarke, was die Steuern angeht: Arme zahlen in Deutschland keine Einkommenssteuer, nicht einmal die untersten Einkommensgruppen. Und: Die Entlastung der obersten Einkommensgruppen stammt nicht von CDU und CSU, sondern aus den Tagen von Rot und Grün.

Die „Reichen“ (für Rezo alle, die nicht arm sind) sind nicht meistenteils Schmarotzer, wie das Video nahelegen will (weil das Vermögen mittlerweile zum größten Teil aus Erbschaften stamme). Nicht wenige von ihnen investieren, gründen Unternehmen oder halten sie am Laufen (ja, auch durch Erbschaft), zahlen Steuern (nicht zu knapp – man muss nur die absoluten Zahlen nehmen, nicht, wie Rezo, nur die Prozente). Die „Mitte“ der Gesellschaft stammt in Deutschland zum großen Teil aus dem Mittelstand oder lebt von ihm – das sind in Rezos Welt die „Reichen“.