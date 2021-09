Anschlag auf Synagoge geplant? : Reul spricht von „islamistisch motivierter Bedrohungslage“ in Hagen

Herbert Reul am Donnerstag in Köln. Bild: dpa

Islamistische Extremisten hatten offenbar zum jüdischen Feiertag Jom Kippur einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen geplant. Ein 16 Jahre alter tatverdächtiger Syrer und drei weitere Personen wurden festgenommen. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Donnerstagmittag, die Sicherheitsbehörden hätten „einen konkreten und sehr ernstzunehmenden Hinweis“ bekommen. „Der Hinweis ließ konkrete Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohungslage zu“. Das Wort „konkret“ heiße, dass den Sicherheitsbehörden sowohl der offenbar geplante Tatzeitpunkt, die mutmaßlichen Täter und auch das Anschlagsziel „klar bekannt“ gewesen seien, so der Innenminister. Woher die Hinweise kamen, sagte Reul nicht. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Informationen seien von einem ausländischen Geheimdienst übermittelt worden.

Am Mittwochabend seien nach den Hinweisen in und um die Hagener Synagoge „sofort gefahrenabwehrende Maßnahmen“ in die Wege geleitet worden, sagte Reul. Eine am Abend geplante Jom-Kippur-Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt und das jüdische Gotteshaus wurde großräumig gesichert und nach Sprengstoff durchsucht. Gefährliche Gegenstände wurden aber nicht gefunden. Der 16 Jahre alte Hagener mit syrischer Staatsbürgerschaft sei am Donnerstagmorgen identifiziert und vorläufig festgenommen worden, so Reul. Bei einer Wohnungsdurchsuchung seien dann drei weitere Personen vorläufig festgenommen werden. „Inwieweit sie tatbeteiligt sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.“ Aktuell fänden weitere Durchsuchungen statt, sagte Reul am Donnerstagmittag. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Dortmund gemeinsam mitteilten, wird wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ermittelt.

In Berlin sprach Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von einer „sehr ernsten Bedrohungslage“. Der Vorfall wecke entsetzliche Erinnerungen an den Anschlag auf die Synagoge in Halle vor zwei Jahren, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. „Es ist unerträglich, dass Jüdinnen und Juden erneut einer so schrecklichen Bedrohungslage ausgesetzt sind und den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern konnten.“ Der Kampf gegen Antisemitismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen habe allerhöchste Bedeutung. Es sei die Pflicht des Staates, alles zum Schutz von Jüdinnen und Juden zu tun. „Jetzt ist es Sache der Polizei und der Justiz, die Hintergründe dieser sehr ernsten Bedrohungslage aufzuklären“, sagte Lambrecht.

Wie der Spiegel berichtet, soll ein ausländischer Geheimdienst auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, weil er sich im Internet auffällig verhielt. Der Jugendliche soll mit einem Chatpartner von einem Sprengstoffanschlag auf ein jüdisches Gotteshaus gesprochen haben. Anlass für den möglichen Anschlag soll der Beginn des höchsten jüdischen Feiertags Jom Kippur gewesen sein.