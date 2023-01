Räumung von Lützerath : Reul: Eskalation ging von Demonstranten aus

Klebe-Aktionen und Demo : Proteste nach Räumung von Lützerath

Aktivisten demonstrieren abermals gegen die Räumung von Lützerath. Am Tagebau Inden wurde ein Bagger besetzt, in Köln und Düsseldorf kam es zu Klebe-Aktionen. Derweil wird über die Härte des Polizeieinsatzes am Samstag debattiert.