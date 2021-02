Wie läuft es beim Impfen? : „Die können gern die Jüngeren nehmen“

In Kabine 3 haben Lydia Roos und Gabi Möller das Kommando. Die Aufgaben sind klar verteilt: Eine sticht, eine schreibt. Möller ist Arzthelferin, blauer Kittel, schwarze Haare, weiße Schutzmaske im Gesicht. Sie greift nach der Spritze. Auf dem Stuhl hat schon der Impfling Platz genommen. Ernst Mettlach ist 83 und leidet an Asthma. Er trägt ein hellgraues Langarmpolo. Die Spritze soll in den linken Oberarm. „Am besten mal kurz raus aus dem Ärmel“, sagt Möller.

Dann geht es schnell, die Nadel gleitet durch die Haut, geradewegs in den Musculus deltoideus. Nach wenigen Sekunden sind die 0,3 Milliliter der klaren Biontech-Flüssigkeit im Körper des Mannes. Möller zieht die Nadel heraus und drückt kurz auf die Einstichstelle. War es unangenehm? Mettlach sagt: „Nicht die Spur.“

Er hat die Prozedur hier schon einmal durchlaufen. Am 14. Januar war das. Anmelden, mit allen Unterlagen einchecken, dann das Gespräch mit der Ärztin, die eigentliche Impfung, zur Sicherheit eine Viertelstunde warten und dann wieder auschecken. Genau 43 Minuten hat das gedauert, der Sohn war dabei und hat die Zeit gestoppt. Nun also Runde zwei, und das nicht nur für Ernst Mettlach. Alle, die an diesem Tag ins Trierer Impfzentrum kommen, erhalten bereits ihre zweite und letzte Impfung. Für Erstimpfungen gibt es gerade nicht genügend Dosen des begehrten Vakzins.

Nach der zweiten Spritze dauert es noch ein paar Tage, ehe der Körper den Schutz gegen das Coronavirus aufbaut. Aber mehr tun kann man für den Moment nicht, niemand kann das. „Ich bin schon etwas erleichtert“, sagt Mettlach. Was bedeutet das für sein Leben, seinen Alltag? „Es bedeutet erhöhte Sicherheit“, sagt er. „Dass man sich das Virus nicht so leicht fängt.“

Dass der Beginn der bundesweiten Impfkampagne hätte besser laufen können, leugnet kaum jemand. Nicht einmal Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Trotzdem ist bei den vermeintlichen Erfolgsmeldungen der Bundesregierung im Hinblick auf die Impfzahlen Vorsicht geboten. Sechs Wochen lang wird nun schon geimpft. Bis Donnerstag haben bundesweit 2.091.689 Menschen ihre Erstimpfung erhalten, das sind 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Doch bietet eine Impfung allein nicht den bestmöglichen Schutz vor Corona. Das geht nur mit zwei Spritzen. Und da kamen, aufgrund des erforderlichen zeitlichen Abstands zwischen den beiden Terminen und der geringen Verfügbarkeit von Impfstoffen, bislang erst 756.333 Menschen zum Zuge. Diese Zahl ist entscheidend, um den Stand der Impfkampagne abzulesen. Sie entspricht nicht einmal einem Prozent der Bevölkerung.

Auch bei Lieferausfällen geht es weiter

Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Weil praktisch überall in Deutschland genügend Fläschchen zurückgelegt werden, damit Erstgeimpfte ganz sicher auch die zweite Spritze bekommen, wird die Zahl derer, die bestmöglich gegen Corona geschützt sind, auf jeden Fall weiter steigen – selbst dann, wenn es zu weiteren Lieferausfällen der Impfstoffhersteller kommen sollte. Die Dosen für die Zweitimpfungen sind ja schon da. Dass dieses konservative Vorgehen beim Verteilen Konsens ist, zeigt ein Fall aus Hamburg. Die Verwaltung der Hansestadt musste ihre Ankündigung, keine Dosen mehr zurückzulegen, Mitte Januar binnen eines Tages nach lautstarkem Protest von Fachleuten wieder zurücknehmen.