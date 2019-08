Rentenangleichung : Das Märchen von der Armut

Ostdeutsche Politiker vor allem aus der Linkspartei, aber auch aus der SPD wurden in den zurückliegenden Jahren nicht müde, ein vermeintliches Unrecht anzuprangern: die ungleiche Rente zwischen Ost und West. Wobei interessanterweise die jüngeren Politiker dabei stets lauter waren als die älteren. Manuela Schwesig, die SPD-Ministerpräsidentin aus Mecklenburg-Vorpommern, Jahrgang 1974, sagte immer wieder: „Die Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, Bürger zweiter Klasse zu sein.“ Es gehöre zur Lebenserfahrung vieler Ostdeutscher, länger arbeiten zu müssen für weniger Geld. „Die deutsche Einheit ist erst mit der sozialen Einheit vollendet.“

Frank Pergande Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Es stimmt, dreißig Jahre nach dem Ende der DDR gibt es noch immer zweierlei Rentenrecht, eines für den Westen, eines für den Osten. Erst in sechs Jahren soll es damit vorbei sein. Die Angleichung passiert allerdings Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, und wir sind auch schon mittendrin. Es geht, exakt gesprochen, auch gar nicht um eine Rentenangleichung, sondern eine Angleichung der Rentenwerte, mit denen die gesetzliche Rente berechnet wird.

Es hält sich dabei hartnäckig die Meinung, im Osten seien die Renten niedrig und es gäbe eine höhere Altersarmut, weshalb etwa eine Grundrente für den Osten so wichtig wäre. Das stimmt nicht. Ostdeutschen Rentnern geht es vergleichsweise gut. Im Durchschnitt bekommen sie derzeit 1075 Euro Altersrente, im Westen sind es nur 864 Euro. Ostdeutsche Männer haben neuerdings eine etwas höhere Rente als westdeutsche. Ost-Frauen bekommen sowieso deutlich mehr als West-Frauen: durchschnittlich 962 Euro Rente stehen gegen 647 Euro.

Nein, von einem Unrecht kann keine Rede sein, auch wenn bei einem so großen Ereignis wie der deutschen Einheit nicht alle alles gerecht finden werden. Dennoch: Die Rentenpolitik ist eine der besonders großen Leistungen für den Osten, milliardenschwer. Und dass es mit der Angleichung so lange gedauert hat, war eher ein Vorzug für die Ostdeutschen, denn mit der Angleichung verlieren sie ein entscheidendes Privileg: Dass ihr Einkommen für die Rente höher bewertet wird als bei den Leuten im Westen.

Um das Rentenrecht als eine gewaltige Aufbauleistung für Ostdeutschland zu verstehen, genügt schon ein Blick auf die DDR-Vergangenheit. Zwar war Berufstätigkeit im Osten viel ausgeprägter als im Westen, vor allem bei Frauen. Aber die Löhne und Gehälter blieben niedrig. Die DDR-Bürger zahlten auch für ihre Rente ein, aber ihr damaliges Rentensystem kann mit dem bundesdeutschen nicht verglichen werden. Außerdem war das Eingezahlte mit der D-Mark wertlos geworden. Der Rentendurchschnitt in der DDR lag bei 520 Mark. Das war nicht mehr als eine Grundrente, eine Art Mindestsicherung. Und damit ließ sich auch nur auskommen, weil die Mieten nicht der Rede wert waren und zumindest die Grundnahrungsmittel subventioniert wurden. Frauen gingen offiziell mit 60 Jahren in Rente, Männer mit 65. Viele arbeiteten einfach weiter, weil sie mit der Rente nicht auskamen. Eine nicht zu unterschätzende Seite der DDR-Rentenpolitik war zudem: Rentner durften in den Westen reisen. Und man machte nicht viel Aufhebens, wenn ein Rentner gleich in der Bundesrepublik blieb – da war er gut versorgt, und die DDR sparte die Rente.