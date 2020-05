Rekonstruktion von Ausbruch : Die Gegenprobe zur Heinsberg-Studie

82 Infektionen bei einem Konzert: Das Robert-Koch-Institut will den Corona-Ausbruch in einem kleinen Ort in Baden-Württemberg untersuchen – und mehr über die Dunkelziffer herausfinden.

Die kleine Gemeinde Kupferzell, nördlich von Schwäbisch Hall und östlich von Heilbronn gelegen, gehörte zu den Infektionshochburgen zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Anfang März hatten sich in dem zu Kupferzell gehörenden Dorf Eschenbach mehrere Kirchengemeinden zu einem Posaunenkonzert mit Chorgesang getroffen. Unter den Konzertbesuchern befanden sich in der engen Kirche offenbar einige „Superspreader“ – Urlaubsrückkehrer aus Ischgl. Mit fatalen Folgen: Beim Konzert infizierten sich 82 Menschen, 118 insgesamt im Ort.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

500 Kontakte konnten vom Gesundheitsamt rekonstruiert werden. 114 Patienten sind mittlerweile genesen, drei Menschen überlebten Covid-19 nicht. Das war angesichts von 6500 Einwohnern der Gemeinde Kupferzell ein beachtliches Infektionsgeschehen. „Wir haben hier gesehen, wie ein exponentielles Infektionsgeschehen abläuft, das Konzert war der Katalysator, dann griff das Virus auf die Schulen und Pflegeheime über. Wir haben es nur geschafft, diese erste Pandemiewelle zu bewältigen, weil wir gut vorbereitet waren“, sagt Matthias Neth (CDU), Landrat des Hohenlohekreises.

„Die Ergebnisse aus Gangelt sind auf Deutschland nicht übertragbar“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) wählte den kleinsten Landkreis Baden-Württembergs jetzt für eine neue Studie zur Verbreitung des Sars-Cov-2-Virus aus. 2000 Bürger aus der Gemeinde werden nach dem Einwohnermelderegister per Zufallsprinzip ausgesucht, sie bekommen beim Arzt in den zwei hierfür umgerüsteten RKI-Bussen einen Untersuchungstermin. Die Studien-Ärzte machen dann Corona-Abstrichtests, nehmen Blut für den Anti-Körpertest ab, interviewen die Kupferzeller, fragen sie nach ihrer Anamnese und ihrem sozialen Umfeld. Ähnlich ist in Nordrhein-Westfalen auch die Gemeinde Gangelt von dem Bonner Virologen Hendrik Streeck untersucht worden.

Mehr zum Thema 1/

Dort war bei fünf Prozent der Einwohner eine Infektion per Test nachgewiesen worden, aber drei Mal so viele Einwohner der Gemeinde hatten sich infiziert, ohne es zu wissen. Das RKI will die Bonner Studie nun überprüfen. „Die Ergebnisse aus Gangelt sind auf Deutschland nicht übertragbar, was an der dortigen Bevölkerungsstruktur liegt“, sagt Thomas Lampert, Epidemiologe am RKI. Die Dunkelziffer der Infizierten sei wahrscheinlich wesentlich höher als in Gangelt.

Die Forscher wollen deshalb ermitteln, wie viele Bürger schon gegen das SarsCov-2-Virus Antikörper gebildet haben, wie viele Infizierte trotz Ansteckung symptomfrei geblieben sind und ob es Risikogruppen gibt, die sich besonders leicht angesteckt haben. Untersucht werden soll auch, ob es Risikofaktoren gibt, die einen schweren Verlauf der Lungenerkrankung Covid-19 zur Folge haben. Das RKI will insgesamt vier regionale Infektionshochburgen mit 8000 Testpersonen untersuchen, die Studie soll dann die erste sein, die Rückschlüsse auf die Durchseuchung der Gesamtbevölkerung mit Sars-Cov-2 in Deutschland zulässt.