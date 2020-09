Reisewarnungen wegen Corona : Wie wird eine Region zum Risikogebiet?

Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn aktuell generell Ferienreisen im Herbst und im Winter in das Ausland für unklug hält, bereitet das Auswärtige Amt die Differenzierung seiner weltweiten Corona-Reisewarnung vor: Vom 1. Oktober an könnten demnach amtlicherseits die Bedenken gegen Reisen in einige Staaten entfallen. Das Auswärtige Amt dämpft aber vorab schon Hoffnungen, dass es viele sein werden; für die meisten Länder bleiben voraussichtlich die Warnungen wegen der Virus-Pandemie in Kraft. Am Freitagabend kamen sogar noch weitere Länder und Regionen dazu: Die Bundesregierung stufte die Tschechische Republik, Luxemburg und das österreichische Bundesland Tirol als Risiko-Gebiet ein.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

Die Reisewarnungen, die sich auf andere Gründe beziehen, etwa Kriminalität, Terrorgefahr oder weitere Gesundheitsgefahren wie die Ebola-Seuche, bleiben ohnehin bestehen und werden dann auf die jeweiligen Länder bezogen auch eigens ausgewiesen.

Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes, der in den Frühjahrsmonaten nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie alle Hände voll zu tun hatte, gestrandete deutsche Urlauber, junge Freiwillige und Arbeitskräfte aus allen Teilen der Welt zurückzuholen, bearbeitet jetzt den Katalog der neuen Reisehinweise. Die Aufgabe gleicht einem Puzzle im Weltmaßstab. In einer groben Einteilung soll es künftig drei verschiedene Kategorien von Ländern geben, je nach der aktuellen Verbreitung des Virus. Zur ersten Kategorie zählen jene Länder, die im Blick auf die aktuelle Corona-Lage als unproblematisch gelten und für die daher keine Reisewarnung erlassen werden soll.

Wenig aussagekräftige Zahlen in Afrika

Zu diesem Kreis zählen aktuell nur die Länder der Europäischen Union und des Schengen-Raumes, also auch Norwegen, die Schweiz und Großbritannien, sowie gegenwärtig auch Tunesien und Georgien. Allerdings gilt die Unbedenklichkeit auch in jenen Ländern schon lange nicht mehr generell. Das Auswärtige Amt übernimmt die Markierung bestimmter Risikogebiete in diesen Ländern, wenn in den betreffenden Regionen die Zahl der Infizierten die Rate von 50 je 100.000 Einwohner übersteigt.

Gegenwärtig wächst die Menge dieser Risikogegenden rapide an. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes werden europäische Staaten, in denen Regionen oder Länder als Risikogebiet gelten, mit einem Sternchen gekennzeichnet. Die betreffenden Daten über die jeweiligen Gebiete erhält der Krisenstab vom Europäischen Zentrum für Krankheitsverhütung und Kontrolle (ECDC) und vom Robert-Koch-Institut. Die Regionen-Einteilung bezieht sich für die einzelnen Länder jeweils auf die größte Verwaltungseinheit unterhalb der gesamtstaatlichen Ebene: In Frankreich sind das die aus mehreren Departements bestehenden Regionen, in Österreich sind es wie in Deutschland die Bundesländer. Das erklärt, warum in der vergangenen Woche Wien, als Bundesland, als Risikogebiet eingestuft wurde, nachdem dort die Infektionszahlen gestiegen waren, die im Bundesland Tirol gelegene Stadt Innsbruck hingegen nicht. Seit Freitagabend gibt es nun auch ganze EU-Länder, für die Warnungen gelten.

Die zweite Kategorie werden im künftigen Reisewarnungsverzeichnis jene Länder bilden, deren Pandemiebelastung zwar unterhalb einer Risikoschwelle bleibt, in die aber dennoch Reisen nur mit Hindernissen möglich sind. Dazu zählen Staaten wie Australien, die gegenwärtig eine weitgehende Reisesperre für ausländische Touristen verhängt haben, oder andere Länder, die von Ausländern eine zwei Wochen währende Quarantäne nach der Einreise verlangen. Die dritte Kategorie bilden vom 1. Oktober an jene Staaten, in denen aktuell zahlreiche Infektionen gemessen werden; für sie wird, je nach Übersicht und Größe des betreffenden Landes, dann eine generelle oder auf Teilgebiete bezogene Reisewarnung ausgesprochen.