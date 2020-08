Corona-Zwangstrennung : Reisebeschränkung für unverheiratete Paare wird aufgehoben

F.A.Z.-Newsletter „Coronavirus“ Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Tags zuvor hatte allerdings ein Sprecher der EU-Kommission schon betont, die EU-Regelung erlaube Ausnahmen auch für unverheiratete Paare. Die EU-Kommission habe erst am 27. Juli noch einmal alle Mitgliedstaaten aufgefordert, Ausländer in einer dauerhaften Beziehung mit einem Unionsbürger einreisen zu lassen. Seehofer verwies allerdings immer wieder darauf, dass er eine europäische und keine nationale Lösung wolle, womit er selbst beim Koalitionspartner SPD zuletzt für Unverständnis gesorgt hatte. So hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) von seinem Koalitionspartner ein schnelles Handeln eingefordert. „Deutschland sollte in Europa Vorreiter und nicht Nachzügler sein, wenn es darum geht, geliebte Menschen wieder zusammenzubringen, die durch Corona seit Monaten auseinandergerissen sind.“ Das hatte er dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ gesagt.

Auch Paare hatten in den sozialen Netzwerken schon seit längerem unter dem Hashtag #loveisnottourism eine Lösung gefordert. Der Gesundheitsminister Schleswig Holsteins, der FDP-Politiker Heiner Garg, selbst von den Beschränkungen betroffen, hatte sich gemeinsam mit der Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), außerdem in einem Brief an Seehofer gewandt und ihn aufgefordert, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Ratspräsidentschaft schnell eine Einreisemöglichkeit nach dem Vorbild anderer europäischer Länder zu schaffen.