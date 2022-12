Reise nach Nigeria : Baerbock will Kooperation bei Eindämmung der Klimakrise

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und der nigerianische Kulturminister Layiwola „Lai“ Mohammed am 1. Juli bei der Unterzeichnung des Rückgabeabkommens für die Benin-Brozen in Berlin Bild: AFP

Die Bundesregierung bemüht sich um eine „vertiefte Kooperation“ mit Nigeria und gibt zu diesem Zweck in einem „überfälligen Schritt“ traditionelle Kunstgegenstände an den Ort ihres Ursprungs zurück. Außenministerin Annalena Baerbock und die Staatsministerin für Kunst und Kultur, Claudia Roth (beide Grüne), sind dafür am Sonntag in die nigerianische Hauptstadt Abuja gereist.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Baerbock sagte bei ihrer Abreise, die Rückgabe der 20 unter dem Namen „Benin-Bronzen“ zusammengefassten Kulturgüter könne zwar nicht „alle Wunden der Vergangenheit heilen“, sie könne aber erstens zeigen, dass Deutschland „es ernst meint mit der Aufarbeitung seiner dunklen Kolonialgeschichte“, und zweitens helfen, ein neues Kapitel tieferer Zusammenarbeit aufzuschlagen.

Baerbock gab an, Nigeria sei mit 210 Millionen Einwohnern die größte Demokratie Afrikas und bilde eine Stimme, „die international Gewicht hat“. Aus Nigerias Rolle als Sitz der regionalen Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS), als „tragende Säule der Afrikanischen Union“ und als „wichtiger Truppensteller in UN-Friedensmissionen“ ergeben sich zahlreiche Kooperationsinteressen mit Deutschland.

Hoffnung im Kampf gegen Boko Haram

Die Bundesrepublik ist an der sicherheits- und entwicklungspolitischen Stabilisierung der Sahelstaaten im Norden Nigerias interessiert und will das Land, das in großem Maße fossile Brennstoffe verbraucht und exportiert, bei der Umstellung auf eine schadstofffreie Energiewirtschaft unterstützen.

Die deutsche Außenministerin wies überdies auf aktuelle Hoffnungszeichen in der sicherheitspolitischen Lage Nigerias hin, das in den vergangenen Jahren durch Terrorakte der Miliz Boko Haram erschüttert worden war. Dass sich seit dem letzten Jahr rund 100.000 Kämpfer und Unterstützer dieser Terrorgruppierung ergeben hätten, gebe Hoffnung darauf, „dass eine inklusive demokratische Gesellschaft es schaffen kann, soziale und politische Abwehrkräfte gegen Terrorismus aufzubauen“. Wichtig sei es, dabei die lokale Bevölkerung einzubinden. Deutschland werde sich in diesem Sinne weiter in Nigeria engagieren, sagte Baerbock.

Mehr zum Thema 1/

Die Benin-Bronzen sind Metalltafeln und Skulpturen aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Sie schmückten einst den Königspalast im Königreich Benin im heutigen Nigeria und landeten nach dem Einmarsch der Briten Ende des 19. Jahrhunderts als Raubkunst in europäischen Museen.

Nigeria ist eines der wichtigsten Erdölförderländer der Welt und zählt zu den Mitgliedstaaten der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC). Die Einkünfte aus dem Ölexport tragen in erheblichem Maße zu den Staatseinnahmen bei.

Baerbock will während ihres dreitägigen Besuchs auch in den Nordosten Nigerias reisen, um sich dort ein Bild von dem mit deutscher Unterstützung erfolgenden Wiederaufbau mehrerer Dörfer zu machen, die von Boko Haram zerstört wurden.