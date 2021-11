Reichtum durch Biontech : Wie der Geldregen nach Mainz kam

Eine Mitarbeiterin der Covid-19-Impfstoffproduktion am Biontech-Standort in Marburg Bild: Lucas Bäuml

Mainz steht ohnehin Kopf derzeit, und nun kommt auch noch der Karneval hinzu. An diesem Tag wird das närrische Grundgesetz verlesen. Durch den Mainzer Morgennebel laufen Männer in Tigerkostümen, Frauen tragen große bunte Masken. Michael Ebling wird sich gleich unter sie stürzen. Noch aber sitzt der großgewachsene Mainzer Oberbürgermeister in seinem Büro hoch über der Stadt. Normalerweise ist Ebling um keinen Witz verlegen. Heute aber, ­mitten in all dem Wahnsinn, gibt er sich sehr zurückhaltend und ruhig. Er freue sich natürlich, sagt Ebling. Aber der Erfolg bringe doch auch Verantwortung mit sich.

Seine Stadt ist nämlich plötzlich sehr reich. Das lange hoch verschuldete Mainz sitzt auf einer sprudelnden Geldquelle. Es ist ein wenig wie beim Lotto. Auch wenn nun in Mainz alle sagen, dass das Glück schon auch ziemlich selbstverdient sei. Ebling und der zuständige Finanzdezernent verkündeten die Woche ein Haushaltsplus von voraussichtlich über einer Milliarde Euro für dieses Jahr. Im kommenden Jahr soll der Überschuss etwa eine halbe Milliarde betragen. Das viele Geld geht fast ausschließlich auf den Impfstoffhersteller Biontech zurück. Ein Mainzer Wunder. Das will die Stadt nun halten, ja am besten vervielfältigen. Aber lassen sich Wunder wiederholen?

An der Goldgrube, ausgerechnet

Biontech hat seinen Hauptsitz in der Mainzer Oberstadt. An der Goldgrube lautet die Adresse, ausgerechnet. Doch lange war das Unternehmen alles andere als eine Goldgrube. Es verschlang Millionen, reihte ein Minus an das andere. Und das eigentliche Ziel, die Krebsforschung zu revolutionieren, erreichte es bisher nicht. Kein einziges Medikament kam dazu bisher auf den Markt. Doch dann kam die Pandemie – und Biontech entwickelte rasch einen bahnbrechenden Impfstoff. Damit machte das Unternehmen allein von Januar bis September dieses Jahres einen Vorsteuergewinn von 10,3 Milliarden Euro – bei einem Umsatz von 13,4 Milliarden. Die Gewerbesteuer in Mainz hat sich durch Biontech mehr als verfünffacht.

Sucht man nach Erklärungen für das, was gerade in der Stadt passiert, hört man immer wieder: Es gab die richtigen Leute. Es gab Geld. Beides hing natürlich auch zusammen. Zudem haben die Entscheidungsträger an der Universität wie in der Politik nicht alles falsch gemacht.

Über den Bildschirm im Erdgeschoss des Instituts für Molekulare Biologie (IMB) auf dem Unicampus huschen Zahlenreihen. Amit Fulzele steht davor, wissenschaftlicher Mitarbeiter am IMB. Fulzele wuchs in Indien auf, studierte und arbeitete in Frankreich und den USA, entschied sich dann aber für Mainz. Er arbeitet am IMB in der Proteomik. Um ihn herum surrt es laut. Das sind die großen Massenspektrometer, mit denen die Proteinzusammensetzung in Zellen analysiert wird, verglichen werden etwa Krebszellen mit gesunden Zellen. Rund eine Millionen Euro kostet ein derartiges Gerät.

Das Institut ist eine gemeinnützige GmbH der Universität. Etwa 200 Wissenschaftler aus aller Welt forschen hier zu Genaktivität und Genomstabilität. Sie gehen etwa der Frage nach, warum Menschen Krebs oder andere, oft altersbedingte Krankheiten bekommen. Und der Frage, warum Menschen überhaupt altern – schließlich muss der Körper das rein biologisch gesehen gar nicht tun. Es ist eine Grundlagenforschung, die das Potential hat, unser Leben denkbar radikal zu verändern.