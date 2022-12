Razzia gegen „Reichsbürger“ : Wie lassen sich Extremisten bei Bundeswehr und Polizei verhindern?

Monatelang haben Bundesanwaltschaft, Verfassungsschutz und Militärischer Abschirmdienst Puzzlestücke einer Verschwörung zusammengetragen, die derzeit ein lückenhaftes Bild zwischen konkreter Bedrohung und schierem Wahn der Beteiligten ergeben. Einerseits scheinen zumindest mehrere frühere Offiziere und Polizisten darin verstrickt zu sein. Andererseits findet man bei näherer Betrachtung bislang nur einen aktiven Soldaten.

Aus Sicht von Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang handelt es sich bei der Radikalisierung von Angehörigen von Bundeswehr und Sicherheitsbehörden um „mehr als Einzelfälle“. Er sagte am Mittwoch aber auch: „Aber auf jeden Fall gilt weiterhin, die große überwältigende Masse der Beschäftigten in Sicherheitsbehörden steht wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes.“

Das Bild, das der Generalbundesanwalt in seinen Anschuldigungen zeichnet, ist stark militärisch geprägt. So habe ein „militärischer Arm“ der Gruppierung Pläne zur Erstürmung des Bundestages und zur „gewaltsamen Beseitigung des demokratischen Rechtsstaats auch auf Ebene der Gemeinden, Kreise und Kommunen“ durchführen sollen. Es habe bereits eine Art „Generalstab“ unter Mitwirkung eines pensionierten Bundeswehr-Obersten gegeben, der die militärische Durchführung des Umsturzes organisieren sollte.

Nach dem Vorbild militärischer Einheiten

Allerdings fehlten den Organisatoren zumindest aktive Truppen, denn unter allen derzeit Beschuldigten ist nur ein einziger aktiver Soldat, ein Feldwebel-Dienstgrad aus der Kaserne des Kommandos Spezialkräfte (KSK) in Calw. Es bleibt abzuwarten, was die Auswertung des umfangreich beschlagnahmten Materials ergibt. Für den geplanten Umsturz sollte, so der Generalbundesanwalts, ein Netz von „Heimatschutzkompanien“ gegründet werden, also militärischen Einheiten von je rund 70 bis 150 ausgerüsteten und bewaffneten Personen. Die Planung habe „die Beschaffung von Ausrüstung, die Durchführung von Schießtrainings sowie die Rekrutierung neuer Mitglieder“ umfasst. Es bleibt abzuwarten, was sich davon bereits materialisiert hatte – also etwa Waffenlager und Personallisten.

Immerhin geht die Bundesanwaltschaft von einer Art militärischem „Führungsstab“ aus, dem acht Personen mit militärischem Vorwissen angehört haben sollen, darunter der erst 2016 pensionierte Oberst Maximilian E., früher einmal Kommandeur eines Panzergrenadierbataillons in Bayern. Der Stab habe sich auch um Pläne für die künftige Unterbringung und Verpflegung der „Heimatschutzkompanien“ gekümmert. Dazu sollen Angehörige des „militärischen Arms“ im Oktober 2022 Bundeswehrkasernen in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern ausgekundschaftet haben.

Der Militärische Abschirmdienst (MAD) hat innerhalb der Bundeswehr während der vergangenen Monate Ermittlungen eingeleitet, die sich gegen die Sympathisanten der Reichsbürger-Ideologie oder Corona-Leugner gerichtet haben. Einer der Anlässe für die Ermittlungen des Militärischen Abschirmdienstes war ein Drohvideo eines Impfgegners aus der Gebirgsjägertruppe in Bad Reichenhall. Der MAD nahm seit Ausbruch der Pandemie verfassungsfeindliche Aktivitäten von den insgesamt auffallend wenigen Pandemie-Leugnern oder Impfverweigerern aus der Bundeswehr ins Visier.

Tatverdächtige aus dem Umfeld des KSK

Dabei geriet auch ein älterer Stabsfeldwebel in den Blick, der beim Kommando Spezialkräfte in Calw seinen Dienst bei der Logistik verrichtet. Nachdem der Mann als Impfverweigerer aufgefallen war, wurde zu ihm ein Beobachtungsvorgang angelegt. Herausragend unter ehemaligen Soldaten, denen eine aktive Beteiligung an der mutmaßlichen terroristischen Vereinigung nachgesagt wird, ist ein früherer Oberstleutnant der Fallschirmjägertruppe, dessen Name der Generalbundesanwalt mit „Rüdiger von P.“ angibt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Mann mit dem Namen Rüdiger von P. war 1993 bis 1996 Kommandeur des Fallschirmjägerbataillons 251 am heutigen KSK-Standort Calw. 1997 wurde P. verhaftet, später wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Unterschlagung verurteilt und aus der Bundeswehr ausgeschlossen.