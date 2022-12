Sicherheit im Bundestag : Die Bedrohung von innen

Eine Mischung aus „Querdenkern“ und Rechtsextremisten stürmt am 29. August 2020 die Treppen des Reichstags in Berlin. Bild: fritz engel / archiv agentur zenit

Wer den Film der Coen-Brüder „No country for old men“ gesehen hat, weiß, welche Gefahr Bolzenschussgeräte für Menschen darstellen. Kein Wunder, sie können schließlich Rinder töten. Die für die Sicherheit des Deutschen Bundestages Verantwortlichen sehen das Risiko offenbar.

Eckart Lohse Leiter der Parlamentsredaktion in Berlin.



In Anlage 2 der Hausordnung wird genau aufgezählt, welche Waffen und gefährlichen Werkzeuge nicht mit ins Parlament gebracht werden dürfen. Genannt werden nicht nur Pistolen und Gewehre, sondern beispielsweise Harpunen, Armbrüste und „Apparate zur Viehbetäubung und Viehtötung“. Also Bolzenschussgeräte.

Mögen diese in der jüngsten Debatte über die Sicherheit des Bundestages noch keine Rolle gespielt haben, so gilt das für die Armbrüste sehr wohl. Denn solche waren unter den Waffen, die die Sicherheitsbehörden bei der Verhaftung jener Gruppe von „Reichsbürgern“ fanden, die über eine Erstürmung des Reichstages und einen Umsturz phantasierten. Die Frage, ob es gelingen kann, eine Armbrust oder andere Waffen in den Bundestag zu schleusen, ist also nicht theoretisch.

Über diese Gefahren wird seither intensiv diskutiert. Die Sicherheitsbeauftragten der Fraktionen tun das, die Fraktionsführungen, der Ältestenrat und das Präsidium des Parlaments. Thorsten Frei, CDU-Abgeordneter und Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, beschreibt die Herausforderung so: „Es sind wiederholt unerwünschte Personen mit Hilfe von Abgeordneten in den Bundestag gekommen. Durch die Festnahme einer ehemaligen Bundestagsabgeordneten der AfD, die im Zusammenhang mit Umsturzplänen geschah, ist noch einmal sehr deutlich geworden, dass auch die Bedrohung von innen gestiegen ist.“

Der Chefentwarner beschwichtigt

Trotz aller Sorgen und Überlegungen, was geändert werden muss, bemüht sich mancher um Beruhigung. Wolfgang Kubicki, FDP-Abgeordneter und stellvertretender Bundestagspräsident, sagt, nach dem Vorgehen gegen die „Reichsbürger“ werde zwar über die Sicherheit des Bundestages diskutiert. „Aber das tun wir ohnehin permanent. Große, ganz grundsätzliche Änderungen sind bislang nicht geplant.“ Kubicki kümmert sich viel um die Sicherheit, ist aber zugleich der populärste unter den Entwarnern.

Tatsächlich wurde schon in den vorigen Jahren immer wieder daran gearbeitet, die Sicherheit im Bundestag zu erhöhen. Seit 2017 tritt die parlamentseigene Polizeitruppe in Uniform auf. In Sitzungswochen ist die Präsenz der etwa 200 Polizisten sichtbar erhöht. Es gibt sogar ein „Team besondere Aufgaben“, eine Art kleine GSG 9, wie es im Bundestag unter Anspielung auf die Antiterroreinheit der Bundespolizei heißt. Die exekutiven Befugnisse der Bundestagspolizei sind auf das Parlament begrenzt.

Parlamentspräsidentin Bärbel Bas, eine Sozialdemokratin, versucht, eine Botschaft auszusenden, die die Balance hält zwischen Beruhigung und Handlungsbedarf. Nach der Razzia in der „Reichsbürger“-Szene sagte sie, es müsse sich niemand Sorgen machen. „Die Sicherheit des Hauses war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.“ Mit Waffen in die Liegenschaften des Bundestages zu kommen sei „nahezu unmöglich“.

Stimmt das? Zwar ist eine Entwicklung wie in Amerika in Deutschland nicht denkbar. Dort bekam die republikanische Kongressabgeordnete Lauren Boebert sogar kurz nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar vorigen Jahres noch die Erlaubnis, zumindest mit einer nicht sichtbar getragenen Waffe im Parlament herumzulaufen. Präsidentin Bas sagt aber auch, „dass wir die Hausordnung und die Zutritts- und Verhaltensregeln noch einmal verschärfen werden“.