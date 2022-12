Umsturzpläne : Was über die Verschwörung der „Reichsbürger“ bisher bekannt ist

Lange gingen Sicherheitsbehörden davon aus, dass die „Reichsbürger“-Szene wenig organisiert sei. Die mutmaßliche Terrorgruppe zeigt ein anderes Bild. Was wir bislang über ihre Pläne wissen:

Unter den Verschwörern sind Leute sehr verschiedener Herkunft und Berufstätigkeit, sie haben enge Verbindungen. Auffällig ist, dass bekannte Mitglieder älter als 50, 60 oder gar 70 sind, viele sind in der „Querdenker“-Szene der Impfgegner aktiv gewesen. Besondere Aufmerksamkeit hat der 71 Jahre alte Heinrich XIII. Prinz Reuß gefunden, der nach dem Putsch als Staatsoberhaupt vorgesehen war.

Reuß war nach einem Auftritt bei einem Forum in Zürich vor drei Jahren zum Star der Szene geworden. Er verbreitet die für „Reichsbürger“ grundlegende Theorie, dass Deutschland kein souveräner Staat ist und über keine Verfassung verfügt, das Deutsche Reich also weiter existiert. Reuß suchte Kontakt mit offiziellen russischen Stellen, so im Generalkonsulat in Leipzig. Dabei half ihm seine Lebensgefährtin, die Russin Vitalia B., die als Unterstützerin ebenfalls verhaftet wurde.

Im Blickpunkt ist zudem die 58 Jahre alte ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, die als Richterin am Landgericht in Berlin tätig war. Sie gehörte bis zu ihrer Festnahme dem Bundesschiedsgericht der AfD an, das auch über den Ausschluss besonders extremer Mitglieder entscheidet. Als solches galt sie in der AfD nicht. Mit der AfD ist auch ein anderer Verhafteter verbunden: Christian W., Garten- und Landschaftsbauer aus dem Erzgebirge. Er war bis zum Oktober 2020 Stadtrat der AfD in Olbernhau in Sachsen und bis zum April dieses Jahres Mitglied im Schützenverein.

Zahlreiche Mitglieder der mutmaßlichen Terrorgruppe kommen aus der vermeintlich bürgerlichen Mitte der Gesellschaft: der Rechtsanwalt Tim Paul G. aus Hannover, die Ärztin Melanie R. aus Peine oder der Dachdeckermeister Ralf S. aus Horb am Neckar. Für die Versorgung der Verschwörer sollte Starkoch Frank H. aus München sorgen, der in Kitzbühel das Restaurant eines Fünf-Sterne-Hotels betreibt und dort festgenommen wurde.

Der 62 Jahre alte H., der zudem eine Catering-Firma am Tegernsee betreibt, sollte offenbar nach dem Umsturz die Kantinen des neuen Reiches übernehmen. Er ist der Schwiegervater des früheren Bayern-Fußballspielers David Alaba. Besonders bunt wird die Gruppe durch Mitglieder wie den klassischen Sänger René R. aus Kämpfelbach in Baden-Württemberg oder die „Astrologin“ Ruth L. aus dem hessischen Heppenheim.

Soldaten und Polizisten

Besonders alarmiert hat die Sicherheitsbehörden, dass es eine größere Zahl von ehemaligen Soldaten und Polizisten in der Gruppe gibt, die zur Machtergreifung offenbar eine „Neue deutsche Armee“ gründen wollten. Militärchef der Gruppe soll der 69 Jahre alte Rüdiger von P. sein, ein ehemaliger Fallschirmjäger. Er war in den Neunzigerjahren Kommandeur der Luftlandebrigade 25 in Calw. P. entwendete in dieser Zeit Waffen der Nationalen Volksarmee der DDR. Von 165 Gewehren und Pistolen soll nur ein knappes Dutzend wieder aufgetaucht sein. 1999 wurde P. wegen des Waffendiebstahls zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt und aus der Bundeswehr ausgeschlossen.