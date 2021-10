Unterricht ohne Maske und Test : Warum sich der Verfassungsschutz für eine illegale Schule interessiert

Auch an bayerischen Schulen sind Widerstände gegen die Anti-Corona-Maßnahmen des Staates keine Seltenheit. Das kann so weit führen, dass Eltern ihre schulpflichtigen Kinder statt in eine staatliche Einrichtung lieber auf einen ehemaligen Bauernhof schicken, auf dem sich eine verbeamtete, aber seit Monaten krankgeschriebene Grundschullehrerin anschickt, eine alternative Schule ohne Corona-Beschränkungen zu betreiben. So geschehen zuletzt in der Gemeinde Schechen im oberbayerischen Landkreis Rosenheim.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Nach dem Ende der Sommerferien waren dort für ein paar Tage etwa 50 Kinder und Jugendliche der Jahrgangsstufen eins bis neun unterrichtet worden, gegen eine Monatsgebühr, die sich im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich bewegte – abhängig auch von den gebuchten Tagen. Nach Angaben der Regierung von Oberbayern nannte sich das Ganze „Lernoase Schechen – Ort der ganzheitlichen Begegnung“; die Räume waren gemietet worden, als Lehrkräfte sollen etwa ein „Schamane“ sowie eine „Kräuterpädagogin“ gewirkt haben.