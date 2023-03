In einem kleinen Dorf in Brandenburg will ein Karatelehrer neue Bürger für sein „Königreich“ gewinnen. Die Nachbarn möchten das verhindern. Aber das ist gar nicht so einfach.

Mitten in Deutschland gibt es ein Reich, das kaum jemand kennt, das „Königreich Deutschland“. Es wurde erst 2012 gegründet, hat aber schon 5000 Untertanen. Über sie herrscht ein von Gott berufener Monarch, „König Peter der Erste“, ein Parlament gibt es nicht. Das braucht es auch gar nicht, denn der „König“ versichert seinen Untertanen, er sei der „Menschensohn, der euch die Freiheit auf dieser Welt erschafft“.

Gerade einmal ein Zehntel eines Quadratkilometers umfasst sein zerstückeltes „Staatsgebiet“ in Orten wie Wittenberg, Bärwalde und Eibenstock. Es ist umgeben von etwas, das die meisten als Bundesrepublik Deutschland kennen. Deren Gesetze haben im Reich aber nur Geltung, wenn der „König“ ihnen zustimmt, so steht es in seiner „Verfassung“. Bei ihm lasse sich all das machen, was „man da draußen nur noch schwerlich tun kann“. Es gibt keine Corona-Maßnahmen, keine Steuern und keine Inflation.