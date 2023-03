Ganz vorn: Franz-Robert Liskow, der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Parteichef Friedrich Merz und Christina Stumpp, stellvertretende Generalsekretärin, bei der Regionalkonferenz in Linstow Bild: dpa

Hoch im Norden der Republik hat die CDU am Freitagabend unter Mecklenburgern, Vorpommern, Niedersachen und Brandenburgern gefragt: Jetzt mal grundsätzlich, welche CDU soll es in Zukunft sein? Der Tagungsort dieser vierten Regionalkonferenz zum neuen Grundsatzprogramm liegt bequem an einer Autobahnausfahrt, wer allerdings kein Fahrzeug hatte oder von Parteifreunden mitgenommen wurde, der ist in dieser Gegend ziemlich verloren, beziehungsweise vermutlich nicht in der CDU.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Rund dreihundert Parteianhänger waren zu dem Tagungs- und Freizeithotel angereist. Die Bühne war nach Art eines Talk-Show-Studios gestaltet und von orangefarbenem Licht beleuchtet. Auf dem Programm stand eine Reise durch viele Themen der Politik, also Wirtschaft, Migration, Bildung, Gesundheit, Krieg und Frieden. Auch der Sport kam vor.