Thüringen : Wie auf dem Basar

Nach einem Tag Verhandlungspause wollen Linke, CDU, SPD und Grüne in Erfurt an diesem Freitagnachmittag weiter über einen Ausweg aus der Regierungskrise in Thüringen beraten. Nachdem die vom früheren Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) am Montag vorgeschlagene Lösung schneller Neuwahlen und einer von der einstigen CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht geführten Übergangsregierung von der CDU zum Teil abgelehnt worden war und Lieberknecht daraufhin ihre Bereitschaft zurückgezogen hatte, stehen die Verhandlungspartner nun wieder ganz am Anfang. Weil bei der Landtagswahl im vergangenen Oktober Linke und AfD zusammen mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereint haben, sind alle bisher gängigen Koalitionsoptionen nicht umsetzbar. Möglich wäre jedoch eine wie auch immer geartete Kooperation von Linken und CDU, die von einer Mehrheit der Bevölkerung gewünscht wird, der jedoch der Unvereinbarkeitsbeschluss der Union entgegensteht. Sowohl Lieberknecht als auch der scheidende CDU-Landes- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring haben sich für eine Zusammenarbeit mit der Linken ausgesprochen, waren dabei aber bei der Bundes-CDU wie auch im eigenen Landesverband auf zum Teil harsche Kritik gestoßen.

Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. F.A.Z.



Die Linke, die die Wahl im Oktober gewonnen, aber ihre Regierungsmehrheit mit SPD und Grünen verloren hatte, präferiert eine schnelle Auflösung des Landtags und anschließend, wie von der Verfassung vorgeschrieben, Neuwahlen binnen 70 Tagen. Die Union will sofortige Neuwahlen unbedingt vermeiden, weil ihr Umfragen einen Absturz in Richtung einstelliges Ergebnis prognostizieren. Die Verhandlungen über einen Kompromiss kamen am Mittwochabend zu keinem Ergebnis. Verhandlungsteilnehmern zufolge liegen mehrere Neuwahltermine auf dem Tisch, darunter vor der Sommerpause, Ende des Jahres nach Verabschiedung des Haushalts für 2021 sowie zwei Termine im Jahr 2021 oder auch erst 2022.

„Der Grad der Verbindlichkeit mit der CDU steigt, je länger die Neuwahlen in der Zukunft liegen“, sagte der stellvertretende Vorsitzender der Linken, Steffen Dittes, nach der Unterbrechung der Gespräche am Mittwoch. Soll heißen: Je länger die Neuwahlen hinausgeschoben werden, umso eher wäre die Union bereit, Ramelow als Regierungschef mit zu wählen. Es geht in Erfurt also derzeit zu wie auf dem Basar. Für den Fall, dass Ramelow abermals zur Ministerpräsidentenwahl im Landtag antritt, fordert die Linke eine absolute Mehrheit für ihren Kandidaten im ersten Wahlgang. Dafür benötigt sie jedoch mindestens vier Stimmen von CDU oder FDP. Letztere hat bereits ausgeschlossen, für Ramelow zu stimmen.

Die CDU habe in den Gesprächen „Vorschläge für Stabilität“ gemacht, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Mario Voigt, der gemeinsam mit drei weiteren Abgeordneten die Verhandlungen für die Union führt. Mohring, der seinen Rückzug von allen Ämtern angekündigt hat, ist bei den Gesprächen ebenso wenig dabei wie Ramelow, der kein Parteiamt besitzt. Voigt sagte, die CDU wolle das Land zusammenführen. „Dabei ist klar, dass wir aufeinander angewiesen sind.“ Während die Union in Erfurt viel von „Verantwortung für das Land“ und „stabilen Verhältnissen“ redet, hat eine Mehrheit der Thüringer Umfragen zufolge eine ganz klare Präferenz: Sie will schnelle Neuwahlen. Für eine Auflösung des Landtags sind in Thüringen jedoch mindestens 60 der 90 Stimmen nötig. Neben der Linken präferieren auch SPD und Grüne Neuwahlen, haben gemeinsam aber nur 42 Stimmen. Die CDU, die 21 Stimmen hat, würde für einen solchen Schritt gebraucht, da AfD und FDP gegen Neuwahlen sind. Die AfD würde Prognosen zufolge davon nicht profitieren, während die FDP, der im Oktober mit 73 Stimmen der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelungen war, wohl nicht mehr in den Landtag einziehen würde.

Chronik einer Krise 27. Oktober 2019 Landtagswahl in Thüringen, Rot-Rot-Grün verliert Mehrheit, hat nur 42 von 90 Stimmen. Alle anderen gängigen Koalitionsoptionen funktionieren nicht, da Linke und AfD gemeinsam mehr als die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinen. Die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Thomas Kemmerich schafft mit 73 Stimmen den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. 28. Oktober 2019 CDU und Linke hätten gemeinsam eine Mehrheit in Erfurt. CDU-Chef Mike Mohring deutet eine Zusammenarbeit mit der Linken an, wird aber aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zurückgepfiffen. Die CDU in Thüringen beschließt daraufhin, auch künftig weder mit Linken noch AfD zusammenzuarbeiten. 17. Januar 2020 Linke, SPD und Grüne stellen ihren Koalitionsvertrag in Erfurt vor. Sie planen eine Minderheitsregierung. Ende Januar stimmen die Parteien dem Koalitionsvertrag zu. 5. Februar 2020 Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten verpasst Bodo Ramelow (Linke) zweimal die absolute Mehrheit. Im dritten Wahlgang lässt die AfD ihren Kandidaten fallen und wählt gemeinsam mit FDP und CDU Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Er nimmt die Wahl an. 6. Februar 2020 Bundeskanzlerin Angela Merkel nennt die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD einen „unverzeihlichen Vorgang“ und fordert dazu auf, das „Ergebnis dieser Wahl rückgängig“ zu machen. FDP-Chef Christian Lindner reist nach Erfurt und bringt unter Androhung seines eigenen Rücktritts Kemmerich dazu, sein Amt wieder zur Verfügung zu stellen. 8. Februar 2020 Der Koalitionsausschuss tagt in Berlin. CDU/CSU und SPD fordern Neuwahlen in Thüringen. Die SPD will, dass Kemmerich sofort zurücktritt, was dieser am Nachmittag tut. Alle Thüringer Parteien lehnen Neuwahlen ab. 10. Februar 2020 Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur und kündigt an, den Parteivorsitz abzugeben. 14. Februar 2020 Der thüringische CDU-Fraktions- und Parteivorsitzende Mike Mohring kündigt an, beide Ämter aufzugeben. Die Partei brauche nach dem Konflikt um die Kemmerich-Wahl „Befriedung“, teilte er mit.



In Thüringen regiert derzeit der FDP-Politiker Thomas Kemmerich als geschäftsführender Ministerpräsident. Er war am 5. Februar mit Stimmen von FDP, CDU und AfD gewählt worden und drei Tage später zurückgetreten, „um das Amt vom Makel der AfD-Unterstützung zu befreien“. Die Regierungsgeschäfte werden von den Staatssekretären der rot-rot-grünen Vorgängerregierung geführt; Kemmerich hatte sie gebeten, im Amt zu bleiben. Er selbst nimmt jedoch keine offiziellen Termine für die Staatsregierung wahr; auch der Bundesratssitzung am vergangenen Freitag in Berlin blieb er fern, um mit seiner Anwesenheit „nicht zu provozieren“. Kemmerichs Wahl mit Stimmen der AfD hatte bundesweit für große Empörung gesorgt und unter anderem dazu geführt, dass die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ihr Amt zur Verfügung stellte.