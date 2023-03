Als Bundeskanzler Scholz im Bundestag vortrug, warum seine Regierung die Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor unterstützt, bekam er auch aus den Reihen der Opposition Applaus. CDU und CSU sind sich mit der Ampelkoalition einig, dass man vor Putin nicht die Waffen strecken darf, um der Freiheit der Ukraine und der Sicherheit ganz Europas willen.

Für eine Behauptung aber erntete Scholz Gelächter: Als er von der gewachsenen Widerstandsfähigkeit Deutschlands sprach und behauptete, diese werde am deutlichsten beim Blick auf die Bundeswehr.

Depots nicht wieder aufgefüllt

Das kann nicht einmal er selbst glauben. Die Bundeswehr steht noch „blanker“ da als vor einem Jahr, weil sie erhebliche Mengen an Panzern, Flugabwehrsystemen und Munition an die Ukraine abgeben musste, ohne dass die Depots wieder aufgefüllt worden wären. So richtig es war, den Ukrainern auch schwere Waffen zur Verfügung zu stellen, so unverständlich ist es, dass noch nicht einmal Ersatz für die schon vor einem Dreivierteljahr abgegebenen Panzerhaubitzen bestellt wurde. Erst ein Drittel des „Sondervermögens“ ist verplant.

Die neue Deutschlandgeschwindigkeit, von der Scholz wieder sprach, erweist sich bei der Ertüchtigung der Bundeswehr immer noch als Schneckentempo – obwohl Deutschland sich derzeit nicht gegen einen Angriff verteidigen kann, wie Verteidigungsminister Pistorius zugeben musste. Das kann man nur einen Offenbarungseid nennen.

So sehr wie nie seit dem Ende des ersten Kalten Krieges ist Deutschland daher auf die Verteidigungszusagen Amerikas angewiesen. Deutschland, das ganze freie Europa hat ein Riesenglück, dass im Weißen Haus kein Trump mehr sitzt, sondern ein Präsident, der den Wert des transatlantischen Bündnisses erkennt.

Scholz tut gut daran, das Verhältnis zu Biden zu pflegen. Und dessen verbleibende Amtszeit zu nutzen, um der Bundeswehr zu der Kampfkraft zu verhelfen, die sie braucht, um Putin von Angriffen jeder Art auf Deutschland oder seine Verbündeten abzuschrecken.