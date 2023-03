Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, und Raed Saleh, Vorsitzender der SPD Berlin, auf einer Pressekonferenz am 1. März Bild: dpa

Überraschung in Berlin. Die Hauptstadt steuert auf eine schwarz-rote Regierung zu. Alle, die dachten, es werde alles weitergehen wie bisher, Rot-Grün-Rot werde einfach weiterwursteln, haben sich geirrt. Das liegt nicht zuletzt an Franziska Giffey. Sie hätte an der Linkskoalition festhalten können, wäre Regierende Bürgermeisterin geblieben.

Aber Giffey hat begriffen, dass sie den Makel einer Politikerin, die alles tut, um an der Macht zu bleiben, nicht mehr hätte abstreifen können. Pattex-Franziska wollte sie nicht sein. Mit 44 Jahren hat die einst zur Heilsbringerin stilisierte Sozialdemokratin noch eine Karriere vor sich, die ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit verlangt.

Jetzt schlägt ihr die Verachtung all jener linken Sozialdemokraten, Grünen und Linkspartei-Anhänger entgegen, die in ihrem Schwenk hin zur CDU einen Verrat an allen fortschrittlichen Idealen sehen und der Hauptstadt weiter eine „progressive Regierung“ wünschen, die Giffey nie wollte und die der Stadt nicht gutgetan hat.

Wegner hätte wohl die Grünen bevorzugt

Wie aber hat die Berliner CDU es geschafft, etwas hinzubekommen, das viele für unmöglich hielten? Wahlsieger Kai Wegner hat mit einigem Geschick den roten Teppich für Sozialdemokraten und Grüne so weit ausgerollt, dass beide Geschmack an einem Zweierbündnis bekamen. Dabei war klar, dass es mit der SPD mehr Übereinstimmung gab als mit den Grünen.

Und doch hätte Wegner wohl lieber mit den Grünen regiert, auch wenn es schwieriger gewesen wäre, das den CDU-Wählern nach seinem Anti-Grünen-Wahlkampf zu verkaufen. Doch an der CDU, die vor allem regieren will, wäre das Bündnis nicht gescheitert.

Schwarz-Grün wäre ein Neuanfang in Berlin gewesen, nach zwei Jahrzehnten mit der SPD an der Spitze. Zudem pflegen die Führungsleute von CDU und Grünen ein gutes menschliches Miteinander, was nicht nur daran liegt, dass Wegner und Grünenfraktionschef Werner Graf gemeinsam im Stadion die Spiele von Hertha BSC verfolgen.

CDU und Grüne eint die Erfahrung, dass Regieren mit der SPD anstrengend ist, weil deren Wort oft wenig gilt, Vertrauen fehlt. Und es wäre eine schöne Erzählung gewesen, dass sich grüne Innenstadt und schwarze Außenbezirke, Kreuzberger und Spandauer, Fahrradfans und Autoliebhaber in einem Bündnis versöhnen.

Doch auf schöne Storys lässt sich keine Koalition bauen. Dass sie am Ende in die Röhre gucken, haben sich die nun beleidigten Berliner Grünen selbst zuzuschreiben. In einem ideologisch aufgeladenen Wahlkampf haben sie ihre Klientel gepflegt, aber nicht die gesamte Stadt in den Blick genommen. Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat es versäumt, ihre Partei auf Schwarz-Grün vorzubereiten.

So blieb für die Berliner Grünen die CDU ein Feindbild, eine Partei, der sie Rassismus unterstellen. Am Ende brauchte Wegner die Zusicherung, dass ein solches Bündnis einen Parteitag oder eine Mitgliederabstimmung überstehen würde. Das konnten die Grünen nicht versprechen.

Keine „Richtlinienkompetenz“ für Giffey

Grüne und Linke gingen zudem davon aus, dass sie Giffey in der Tasche hätten. Die Grünen sind der SPD in vielen Fragen, wie dem Wohnungsbau oder dem 29-Euro-Ticket für Berlin, nicht entgegengekommen.

Und sie haben Giffey signalisiert, dass sie als Regierende Bürgermeisterin keine „Richtlinienkompetenz“ haben werde. Die gibt es in der Berliner Verfassung nicht, aber trotzdem muss die Person an der Spitze das letzte Wort haben, wenn nicht alles in Formelkompromissen enden soll.

Die Linken wiederum haben ihren Enteignungsphantasien nicht abgeschworen. Die Einschätzung Giffeys, dass die von Grabenkämpfen zerrissene Linkspartei kein stabiler Partner wäre, ist realistisch, auch wenn die Berliner Linke den Spaltungskurs von Sahra Wagenknecht mehrheitlich nicht teilt.

Das heißt nicht, dass Schwarz-Rot zum Segen für Berlin wird. Manche halten das Vorhaben für ein tollkühnes Abenteuer. Die letzte Erfahrung mit einem rot-schwarzen Senat unter Klaus Wowereit und CDU-Frontmann Frank Henkel von 2011 bis 2016 ist in keiner guten Erinnerung.

Die CDU wird sich mit einer Verwaltung konfrontiert sehen, die von Sozialdemokraten geprägt ist, und fürchtet, dass Supersenatorin Giffey die heimliche Chefin der Koalition sein wird. Giffey hingegen wird immer einen Teil der eigenen Partei gegen sich haben, der die Spitzenfrau nur erträgt, weil ihm eine eigene Führungsfigur fehlt. In der geplanten Mitgliederbefragung werden diese Leute versuchen, Giffey das Spiel noch aus den Händen zu nehmen.

Ein paar Dinge braucht die Hauptstadt dringend. Mehr Sicherheit auf den Straßen, mehr Wohnungen, eine bessere Verwaltung und eine Reform der Verfassung, damit klar ist, wer für was zuständig ist. Wenn Schwarz-Rot hier vorankommt, dann wäre die Wiederholungswahl für Berlin ein Gewinn gewesen.