Regierungsbefragung : Merkwürdige Routine mit Merkel

Er läuft, und läuft, und läuft, hieß es in der Werbung für den unverwüstlichen VW-Käfer. Am Mittwoch läuft sie, die Kanzlerin. Als Angela Merkel eine gute Stunde durch die Abgeordneten des Bundestages befragt worden ist, verlässt sie einige Minuten nach 14 Uhr den Reichstag über den Nordausgang und tut etwas Ungewöhnliches: Sie geht die vielleicht fünfhundert Meter zurück zum Kanzleramt zu Fuß.

Der kleine Tross, der sie zu begleiten pflegt, muss mitlaufen. Der Kleinbus, der sie in Corona-Zeiten des Mindestabstands im Fahrzeug wegen fährt, rollt nebenher, ebenso die schwarze Begleitlimousine. Ihr blaues Jackett ist bald nur noch ein Punkt in der Sonne des jungen Nachmittags. Bis zum Untergang bleibt noch eine Weile Zeit.

Seit dieser Legislaturperiode gilt, dass sich in der Regierungsbefragung in den Sitzungswochen des Bundestages ein Regierungsmitglied den Fragen der Abgeordneten stellt. Merkel ist schon mehrfach erschienen, und auch am Mittwoch wird man den Eindruck nicht los, dass sie diesen kleinen Schlagabtausch mag. Zu allen Themen darf gefragt werden, Frager und Antworter müssen sich knapp halten, damit möglichst viele an die Reihe kommen.

Der FDP-Abgeordnete Johannes Vogel hat sich die Rentenpolitik ausgesucht. Mit Bezug auf zwei bekannte Ökonomen weist er darauf hin, dass in Folge des wirtschaftlichen Einbruchs wegen der Corona-Maßnahmen die Löhne weniger steigen könnten als die Renten. Schon während er seine Frage formuliert, hellt sich Merkels Gesicht auf, ein siegesgewisses Lächeln ist zu sehen. Als wisse sie schon, wie sie den ihr zugesprochenen Elfmeter verwandeln wird. Sie, die Freundin der Wissenschaft, gibt sich erstaunt, dass zwei „so renommierten Professoren“ das jetzt erst auffalle. Dann ein kurzes Referat über den „Nachholfaktor“ und ein Abbinder zur Rentengarantie, zu der sie stehe. Die Rentnerinnen und Rentner hätten sich das verdient. Nächste Frage, nächste Antwort.

Die Anspannung ist gewichen

Es ist eine merkwürdig routinierte Stimmung unter der Reichstagskuppel gemessen daran, dass Deutschland sich seit zwei Monaten im pandemischen Ausnahmezustand befindet und Merkel immer wieder betont, dass man noch lange mit dem Kampf gegen das Virus zu tun haben werde. Masken trägt so gut wie keiner der Abgeordneten. Nur eine Sozialdemokratin hat das Rosa ihres Jacketts offenbar auf das ihres Mund-Nasen-Schutzes abgestimmt. Oder umgekehrt.

Im Sitzen und Stehen bemüht man sich alles in allem, die Abstände einzuhalten, aber einer strengen Kontrolle würde das Verhalten der Parlamentarier nicht standhalten. Auf den Regierungsbänken finden sich keine Minister, sondern nur Parlamentarische Staatssekretärinnen und -sekretäre. Merkel steht die Stunde über an ihrem Platz, die Finger nach unten aufs Pult gestreckt.

Corona ist immer noch das dominierende Thema. In ihrer nur wenige Minuten währenden Einführung beschränkt Merkel sich ganz darauf. Inhaltlich sagt sie nichts Überraschendes. Doch von der Anspannung, die Ende April noch in ihren Einlassungen zur Pandemie lag, weil es ihr mit den Lockerungen zu schnell ging, ist nichts mehr zu spüren.

Der 23. April, als sie – nicht von der Regierungsbank aus, sondern am Rednerpult – ihre erste Regierungserklärung zu Corona hielt und zur Mäßigung bei der Rücknahme der Einschränkungen mahnte, scheint weit entfernt. Die Neuinfektionen seien nun in einem Bereich, mit der das Gesundheitssystem zurechtkommen könne, sagt Merkel am Mittwoch. Zwar gibt es noch einen Appell, die Erfolge nicht zu gefährden. Aber dann schließt sie sich dem Wunsch vieler Menschen an, zu den Arbeitsplätzen, in die Cafés und in die Schulen zurückzukehren. Ans Abstandhalten und Händewaschen erinnert die Kanzlerin noch.