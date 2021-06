Letzte Regierungsbefragung : Frau Merkels Gespür für Glatteis

Bislang ist Angela Merkel nicht als passionierte Tennisspielerin aufgefallen. Aber alle paar Monate steht sie unter der Reichstagskuppel mit erkennbarer Freude an der parlamentarischen Ballwurfmaschine. Dann ist es Mittwochmittag, und für eine Stunde stellt sie sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten. Nur diese bestimmen die Themen, sie können von A wie Arbeitsmarktpolitik bis Z wie Zuwanderung reichen. Die währenddessen in der Regierungsbank stehende Kanzlerin weiß also nicht, aus welcher Richtung die Bälle geflogen kommen und muss sie gleichwohl so gut sie kann parieren.

Der diskursfreudigen Merkel scheint das Vergnügen zu bereiten. Doch nun ist der Spaß vorbei. Am Mittwoch dürfte es Merkels letzte Regierungsbefragung gewesen sein, denn der Bundestag geht Ende der Woche in die Sommerpause und Merkel bald in den politischen Ruhestand.