Bis Ende August : Regierung verlängert Reisewarnung für Nicht-EU-Länder

Man könne nicht riskieren, dass „erneut Deutsche in aller Welt stranden“ oder das Virus mitbrächten, sagt Außenminister Maas. Um Reisen in die Türkei oder nach Südostasien bald zu ermöglichen, werde man die Lage aber immer wieder prüfen.

Während an den Grenzen zu den deutschen Nachbarstaaten die Kontrollen vom kommenden Dienstag an vollständig entfallen sollen, bleibt die generelle Warnung vor Reisen in Länder außerhalb Europas weiter bestehen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, die Warnung vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland für alle Länder außer den Mitgliedsstaaten der EU, den Schengen-assoziierten Staaten und dem Vereinigten Königreich bis einschließlich dem 31. August zu verlängern“.

Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte zur Begründung, anders als für die europäischen Nachbarländer gebe es für „den Rest der Welt heute noch nicht die gemeinsamen belastbaren Datengrundlagen, Kriterien und Abstimmungsprozesse, die einen uneingeschränkten Reiseverkehr ohne unkalkulierbare Risiken wieder möglich machen“. Maas beteuerte, „wir können und werden nicht riskieren, dass im Sommer erneut Deutsche in aller Welt stranden oder Urlaubsrückkehrer das Virus unentdeckt nach Deutschland tragen“.

Maas: Lockerungen müssen auf Gegenseitigkeit beruhen

Der Außenminister stellte allerdings in Aussicht, dass die prinzipielle Reisewarnung für Ferienziele außerhalb Europas schon vor Ende August aufgehoben werden könne. Es sei der Bundesregierung bewusst, dass viele deutsche Urlauber gerne zu Zielen in der Türkei, an der nordafrikanischen Mittelmeerküste oder in Südostasien und Amerika reisen wollten. Daher werde die Reisewarnung für alle Länder immer wieder überprüft werden.

„Dort wo das Gesamtpaket aus positiver Pandemie-Entwicklung, einem stabilen Gesundheitssystem, stimmigen Sicherheitsmaßnahmen für den Tourismus und verlässlichen Hin- und auch Rückreisemöglichkeiten das zulässt, können wir möglicherweise schon früher von einer Reisewarnung zu Reisehinweisen zurückkehren“. Der Außenminister machte deutlich, dass solche Lockerungen allerdings auf Gegenseitigkeit beruhen müssten und die betreffenden Länder dann nicht länger Einreiseverbote für Urlauber aus der EU verhängen dürften.

Die Kontrollen an den Grenzen zu den Nachbarstaaten Deutschlands enden vollständig am kommenden Montag. Das gab Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwochvormittag in Berlin bekannt. Seit dem 16. März kontrolliert die Bundespolizei die Landgrenzen zu Österreich, Frankreich, der Schweiz und Dänemark und die Luftgrenzen zu Italien und Spanien. Mehrfach wurden die Kontrollen verlängert, zuletzt waren sie allerdings gelockert worden. Nun laufen sie am 15. Juni aus.

Nur die Kontrollen im Flugverkehr zu Spanien bleiben noch einige weitere Tage, bis zum 21. Juni, bestehen. Danach müssen Personen, die nach Deutschland einreisen möchten, keinen triftigen Grund mehr nennen. Auch eine Pflicht, sich nach der Einreise in Quarantäne zu begeben, bestehe dann nicht mehr. In fast allen Bundesländern besteht allerdings aufgrund von Landesverordnungen eine Quarantäneverpflichtung bei Einreisen aus EU-Staaten, die innerhalb einer Woche eine Zahl von Neu-Infizierten von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner aufweisen, dies ist derzeit in Schweden der Fall.

Bundespolizei soll Kontrollen „schrittweise“ zurückfahren

Das Vorgehen sei abgestimmt mit Bundesländern und Nachbarstaaten, hob Seehofer hervor. Nach der Einführung der Kontrollen Mitte März hatte es insbesondere aus Frankreich Vorwürfe gegeben, dass Deutschland ohne Absprache zahlreiche Grenzübergänge geschlossen habe.

Schon vor Beginn nächster Woche soll es Lockerungen geben. Seehofer wollte noch am Mittwoch die Bundespolizei anweisen, die bestehenden Kontrollen „schrittweise“ zurückfahren. Der personelle Aufwand solle ab sofort verringert werden, außerdem sollten weniger Grenzübergänge kontrolliert werden. Seehofer sprach von einem „allmähliche Ausschleichen“. Wenn sich die Situation verschlechtern sollte, müsse wieder umgesteuert werden, so Seehofer. Die Pandemie sei in Europa zwar deutlich eingedämmt, aber noch nicht vorüber, warnte er.

Wenn die große Mehrheit der Bevölkerung „bei uns und international“ die Regeln des Abstands und der Hygiene beachte, sei er „zuversichtlich, dass wir die Kontrollen nicht wieder einführen müssen“, sagte der Minister. Sollte es in einem Land wieder zu erhöhten Zahlen kommen, müsse man sich den Einzelfall anschauen. Am Beispiel von Österreich sagte Seehofer, dass es darauf ankomme, ob ein Landkreis an der deutschen Grenze oder etwa in Niederösterreich betroffen sei.

Mehr zum Thema 1/

Seehofer bekräftigte in der Pressekonferenz seine Einschätzung, dass die Kontrollen „ganz erheblich“ dazu beigetragen hätten, das Infektionsgeschehen in Deutschland zu bremsen. Mit Blick auf die Kontrollen von Einreisenden aus Drittstaaten warte die Bundesregierung auf eine Entscheidung der EU, so Seehofer.

Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, die Beschränkungen im Reiseverkehr nach Polen endeten in der Nacht von Freitag auf Samstag. Dieser Schritt zurück zur europäischen Normalität sei möglich geworden, „weil Deutsche und Polen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie verantwortungsbewusst gehandelt haben“, so Woidke.