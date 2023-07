Regeln im Flugzeug : Die unsinnige Bürokratie des Reisens

Reisender zu sein ist etwas ganz und gar Widersprüchliches. Der Reisende will aus seinem Alltag ausbrechen, um frei zu sein, unterwirft sich dafür aber dem strengsten Regime, das unsere Gesellschaft diesseits der Gefängnisse zu bieten hat: dem Flugreiseverkehr.

Die Freiheitssuchenden stehen also in Schlangen, dicht an dicht, bewegen sich in Trippelschritten. Sie werden durchsucht, durchleuchtet, abgetastet. Sie dürfen keine Flüssigkeiten mitnehmen, es sei denn, diese befinden sich in klitzekleinen Shampoofläschchen, die es eigens dafür in der Drogerie gibt. Sie müssen alle elektronischen Geräte aus dem Handgepäck kramen, ihre Hosentaschen leeren, ihre Schuhe ausziehen, ihre Gürtel. Ihre Papiere werden gescannt, kopiert, geprüft. Danach sitzen sie stundenlang in Stuhlreihen, festgeschnallt neben anderen blassen Menschen, die von der weiten Welt träumen.