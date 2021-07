Corona-Risikogebiete : Gefährlich, gefährlicher, am gefährlichsten

Die Bundesregierung kann Staaten oder Regionen jederzeit in eine von drei Corona-Risikokategorien einstufen: einfache Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete. Erwachsene Reisende und Kinder vom sechsten Lebensjahr an müssen jeweils andere Regeln beachten.

Einfache Risikogebiete

Wenn ein Staat mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche meldet, also ungefähr den neunfachen Wert des gegenwärtigen Inzidenzwerts in Deutschland, prüft die Bundesregierung seine Einstufung als Risikogebiet. Ein Automatismus ist das aber nicht: Das Außen-, das Innen- und das Gesundheitsministerium klären zunächst, ob es sich womöglich nur um einen lokal begrenzten und damit gut eindämmbaren Ausbruch handelt, und sie berücksichtigen die Testquoten und Hygienemaßnahmen im jeweiligen Land. Manche Länder werden daher trotz einer Inzidenz von deutlich mehr als 50 nicht als Risikogebiete eingestuft.

Innerhalb von EU-Staaten wird dank einer differenzierten Datengrundlage auch nach Regionen unterschieden. Bevor am Freitag ganz Spanien – einschließlich der Balearen und der Kanaren – auf die Liste gesetzt wurde, waren sieben Regionen des Landes als Risikogebiete geführt wurden. Die Türkei steht schon seit Juni ganz auf der Liste, in Europa derzeit außerdem einzelne Regionen Irlands, Schwedens und Kroatiens.

Das Auswärtige Amt rät von Urlaubsreisen in einfache Risikogebiete ab, warnt aber nicht ausdrücklich davor. Wer sich bis zu zehn Tage vor Einreise nach Deutschland aber in einem Risikogebiet aufgehalten hat, muss in häusliche Quarantäne, sofern er nicht bereits vollen Impfschutz, einen Genesennachweis oder ein negatives Testergebnis vorweisen kann. Da ein leicht verfügbarer Antigen-Schnelltest genügt, werden die meisten Rückkehrer aus „einfachen“ Risikogebieten ihre Quarantäne nie antreten müssen.

Alle Rückkehrer aus Risikogebieten sind verpflichtet, sich vorher beim Einreiseportal der Bundesregierung anzumelden. Innerhalb von 48 Stunden nach Einreise müssen sie einen Nachweis über vollen Impfschutz, eine überstandene Infektion oder das Testergebnis beim Einreiseportal hochladen.

Hochinzidenzgebiete

Das Auswärtige Amt warnt förmlich vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ in Hochinzidenzgebiete, zu denen in Europa derzeit das Vereinigte Königreich, Portugal, Russland und seit Freitag auch Zypern gehören. Verboten sind Reisen dorthin damit nicht. Das Auswärtige Amt weist aber darauf hin, dass Reisende womöglich Anspruch auf Versicherungsleistungen verlieren können, wenn sie einer Reisewarnung trotzen.

Schwellenwert für die Einstufung zum Hochinzidenzgebiet ist eine Inzidenz von 200, aber auch hier behält die Regierung Ermessensspielraum. Spanien ist nach Angaben der Regierung in Madrid schon bei einer Inzidenz von etwa 180. Eine weitere Hochstufung zum Hochinzidenzgebiet in naher Zukunft ist also denkbar.

Wer sich in den zehn Tagen zuvor irgendwann in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat, darf in Deutschland nur mit einem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis einreisen. Der Test muss also schon im Ausland vorgenommen werden. Fällt er positiv aus, gelten die örtlichen Quarantäneregeln; eine Einreise nach Deutschland ist nicht gestattet.

Alle anderen noch nicht immunisierten Reisenden müssen bei der Einreise einen höchstens drei Tage alten PCR-Test oder einen maximal zwei Tage alten Antigen-Schnelltest beim Einreiseportal des Bundes hochladen und müssen sich dennoch absondern. Die zehntägige Quarantäne kann frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden.

Virusvariantengebiete

Die strengsten Regeln gelten für Rückkehrer aus Staaten, in denen eine Mutante des Coronavirus grassiert, von der ein besonderes Risiko ausgeht – zum Beispiel, weil vermutet wird, dass sie leichter übertragbar ist oder schwerere Krankheitsverläufe verursacht als die in Deutschland dominante Variante. Da das Risiko beim Auftreten einer neuen Variante zunächst oft nicht klar zu ermitteln ist, behält sich die Bundesregierung einen Kurs der Vorsicht vor. Insbesondere soll die Ausbreitung von Varianten in Deutschland verhindert werden, gegen die Geimpfte nicht immun sind.

Das Vereinigte Königreich war im Mai, Portugal und Russland waren Ende Juni kurzzeitig wegen der grassierenden Delta-Mutante zu Virusvariantengebieten erklärt worden. Da „Delta“ nun aber auch in Deutschland dominiert, wurden die drei Länder im Juli zu Hochinzidenzgebieten heruntergestuft. Die Liste der Virusvariantengebiete umfasst derzeit elf Staaten aus Afrika und Lateinamerika. Sie kann aber sehr kurzfristig erweitert werden, wie vor allem Portugal-Urlauber im Juni schmerzlich erfahren haben.

Aus Virusvariantengebieten dürfen nur deutsche Staatsangehörige einreisen, und auch das nur mit negativem Testergebnis. In diesem Fall dürfen Antigen-Schnelltests nur 24 Stunden alt sein. Da die Sorge besteht, dass die Impfungen gegen neue Varianten nicht schützen, müssen sich auch Geimpfte und Genesene testen lassen und nach der Einreise für zwei volle Wochen absondern. Die häusliche Quarantäne kann in diesem Fall nicht durch Tests verkürzt werden.

Kontrollen der Regeln

Flugreisen sind für nicht immunisierte Bürger ohne negativen Test gar nicht möglich, unabhängig davon, ob ein Risikogebiet bereist wird. Aus Hochinzidenzgebieten dürfen auch Bus- oder Bahngesellschaften Passagiere ohne einen der geforderten Nachweise nicht befördern.

Wer mit dem Auto reist und in einem Risikogebiet gewesen ist, muss die jeweils geforderten Nachweise mit sich führen. Die Bundespolizei soll die Regeln per Schleierfahndung durchsetzen helfen; zusätzliche stationäre Grenzkontrollen sind derzeit nicht vorgesehen.

Durch die digitale Einreiseanmeldung werden die Gesundheitsämter an den Zielorten der Reisenen informiert und können Quarantäne-Auflagen somit theoretisch überwachen.