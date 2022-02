Regeln für Lobbyismus : Ein Register, um Vertrauen zurückzugewinnen

Aktualisiert am

Ab Dienstag drohen Interessenvertretern, die nicht im Lobbyregister eingetragen sind, Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Wie das Verzeichnis funktioniert und wo die Ampelkoalition nachschärfen will – die wichtigsten Antworten.

Aktuelle Stunde zum Thema Lobbyismus im Bundestag am 19. Juni 2020 Bild: dpa

Was ist der Zweck des Lobbyregisters?

Auf der Internetseite www.lobbyregister.bundestag.de lässt sich ablesen, wer Kontakt zu Mitgliedern von Bundestag oder Bundesregierung (in den Ministerien bis zur Ebene der Unterabteilungsleiter) sucht. Damit wird offengelegt, welche Interessenvertreter auf den Prozess der politischen Willensbildung Einfluss nehmen. Bis zum Ablauf des Montags können sich Lobbyisten in das Register eintragen. Wer sich nicht registriert, darf vom 1. März an keinen Kontakt mehr zu Abgeordneten oder der Führungsebene von Ministerien aufnehmen.

In der Begründung des Gesetzes zur Einführung eines Lobbyregisters ist die Rede von einem „Unbehagen der Öffentlichkeit gegenüber den Tätigkeiten und dem Ausmaß des Einflusses“ von Interessenvertretern auf die Politik. Der Eindruck, dass es legitime Einflussversuche gebe, sei geeignet, „das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik und die Legitimität parlamentarischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse zu beschädigen“.