Reformen in der Kirche : Künftig Segnungen für gleichgeschlechtliche Paare möglich

Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands demonstrieren vor der Eröffnung der fünften Vollversammlung des Synodalen Wegs am Donnerstag vor dem Congress Center in Frankfurt. Bild: Maximilian von Lachner/Synodaler Weg

Es ist 10.55 Uhr am Freitagmorgen, als auch körperlich Bewegung in den Saal „Horizont“ des Konferenzzentrums der Frankfurter Messe kommt. Mehrere Kamerateams nehmen in vor den annähernd 200 Mitgliedern der fünften und letzten Vollversammlung des katholischen Reformprojektes „Synodaler Weg“ Aufstellung. Sie wollen das Ergebnis der Schlussabstimmung über einen Text im Bild einzufangen, der eine Vorentscheidung über Erfolg oder Misserfolg des vom Vatikan argwöhnisch bis ablehnend betrachteten Diskussionsprozesses zu werden verspricht.

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge

Fast eineinhalb Stunden hatten sich Ordensfrauen und Bischöfe, Theologieprofessorinnen und Vertreter aller möglichen Berufsgruppen in höchstens zweiminütigen Interventionen Wortgefechte über Grund und Grenzen, Sinn und Unsinn der „Verkündigung des Evangeliums von Lai*innen in Wort und Sakrament“ geliefert.

Argumentierte der eine Bischof mit dem angeblich unauflöslichen Zusammenhang von Priesterweihe, Spendung der Sakramente wie der Taufe, der Beichte oder der Eucharistie, wiesen ihn andere mit Hinweisen in die Schranken, dass die Überlieferung uneindeutig sei und dass das seit vierzig Jahren geltende Kirchenrecht schon jetzt viele Möglichkeiten biete, dass Getaufte und Gefirmte aus eigenem Recht einen Platz in der Verkündigung und Seelsorge einnehmen könnten.

Doch niemand aus den Reihen der Bischöfe wollte eine Lanze brechen für das Anliegen, das vor allem die Ordensfrauen wieder und wieder aus eigener leidvoller Erfahrung stark machten: dass der sakramentale Dienst in der Kirche nicht mehr an die Personen gebunden ist, die allein ihr Mann-Sein dazu befähigt, die Priesterweihe zu empfangen.

In der Tat prallen seit den ersten Beratungen des „Synodalen Wegs“ vor gut drei Jahren immer wieder Utopien einer an Worten und Taten des „Stifters“ Jesus Christus orientierten inklusiven Kirche auf eine Wirklichkeit, in der patriarchale Strukturen in sakralisierter Form eines männerbündischen Klerikalismus weiterleben, als seien ihre Geltungsansprüche Raum und Zeit enthoben.

Mehr zum Thema 1/

Ausgetragen werden daraus resultierende Konflikte indes in kleiner Münze von Debatten über Geschäftsordnungsanträge und Abstimmungsmodi, über die Zulässigkeit von weitreichenden Änderungsanträgen, mit denen eine große Gruppe von Bischöfen in letzter Minute versucht, um den Preis des Scheiterns des Textes nochmals Kompromisse über Kompromissformeln zu erzwingen, aber auch über die Sperrwirkung eines getrennt ausgewiesenen Votums der etwa ein Drittel zählenden weiblichen und nicht-binären Mitglieder der Vollversammlung.

Mehr als eine halbe Stunde vergeht, bis auf den großen Anzeigetafeln das Endergebnis der Abstimmung über den Text eingeblendet wird: mit Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder sowie Zweidrittelmehrheit der Bischöfe angenommen. Doch der Beifall im Auditorium hält sich in Grenzen, anders als am frühen Nachmittag als, ein Dokument mit großer Mehrheit beschlossen wird, der die Bischöfe auffordert, in ihren Bistümern offiziell „Segensfeiern“ für Paaren zu ermöglichen „die sich lieben, denen aber die sakramentale Ehe nicht zugänglich ist oder die sich nicht an dem Punkt sehen, eine sakramentale Ehe einzugehen“.

Bischof: Früher oder später werden auch verheiratete Männer zu Priestern geweiht

Dies gilt ausdrücklich auch für gleichgeschlechtliche Paare und solche, die nach dem Scheitern einer kirchlich geschlossenen Ehe abermals geheiratet haben. Von den 58 Bischöfen haben sich 38 diesem Anliegen angeschlossen, neun haben mit Nein votiert, elf haben sich enthalten.

Nun keimt doch noch die Hoffnung auf, dass es auch mit der am Vormittag beschlossenen Ordnung, nach der auch kompetente Laien in der Messfeier predigen dürfen, und dem „Konsultationsprozess“ in der Kirche in Deutschland über die Ermöglichung der Spendung der Taufe, der Eheassistenz und der Leitung von Gemeinden durch Getaufte und Gefirmte etwa werden könnte. Ein Bischof, der an dem Synodalen Weg als Beobachter aus einem Nachbarland teilnimmt, ist sich sicher, dass bald etwas passieren wird: Einem Kurienkardinal habe er jüngst geschildert, dass es in der Kirche in Westeuropa kein Halten mehr gebe. Früher oder später etwa würden auch die ersten verheirateten Männer zu Priestern geweiht, gleich ob mit oder ohne Zustimmung des Vatikans.