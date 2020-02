Teilnahme an Marsch in Sofia

Teilnahme an Marsch in Sofia : Bundespolizei hindert Rechtsextremisten an Ausreise

Am Wochenende findet in Bulgarien ein Treffen von Rechtsextremisten statt. Die Bundespolizei am Dortmunder Flughafen hat deshalb 22 Deutsche kontrolliert und ihnen die Reise verwehrt.

Bei einem Einsatz am Dortmunder Flughafen hat die Bundespolizei die Ausreise von mutmaßlichen Mitgliedern der rechten Szene nach Sofia zu verhindern versucht. 22 Menschen seien kontrolliert worden. Sie stünden im Verdacht, an einer auch von Rechtsextremisten besuchten Veranstaltung in der bulgarischen Hauptstadt teilnehmen zu wollen, sagte ein Sprecher am Freitag. „Wie viele geflogen sind und wie viele wir stoppen konnten, ist noch unklar, der Einsatz läuft noch.“ Auf Twitter schrieb die Bundespolizei, es handele sich bei den gezielt kontrollierten Personen um Deutsche.

Ziel der Personen aus dem rechten Spektrum sei wahrscheinlich der sogenannte Lukowmarsch, der am Samstagabend in Sofia stattfindet. Er gelte seit Jahren als Treffen Rechtsextremer aus dem In- und Ausland, sagte der Sprecher.

Bulgarische Nationalisten ehren jedes Jahr den Kriegsminister Hristo Lukow des früheren Königreiches Bulgarien, das im Zweiten Weltkrieg mit Nazi-Deutschland verbündet war. Die Bürgermeisterin Sofias, Jordanka Fandakowa, hat – ebenso wie in vergangenen Jahren – auch die diesjährige Veranstaltung verboten. Das Verwaltungsgericht hatte 2019 ein ähnliches Verbot allerdings gekippt.