Rechtsextremismus : Zwischen Kampfsport und Terrorpropaganda

Noch nie gab es eine so konzertierte Aktion gegen mutmaßliche Rechtsextremisten. Über tausend Polizisten waren in ganz Deutschland im Einsatz – auf der Suche nach dem großen Netzwerk?

Zugriff in Eisenach: Polizisten am Morgen des 6. April 2022 bei einer der Durchsuchungen Bild: dpa

Es war eine konzertierte Aktion, wie es sie noch nicht gegeben hat. Mit über 1000 Polizeikräften ließ die Bundesanwaltschaft ab dem frühen Mittwochmorgen 61 Räumlichkeiten in ganz Deutschland durchsuchen. Nicht einmal nach dem Auffliegen der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) im November 2011 waren nach F.A.Z.-Informationen so viele Beamte im Einsatz wie nun. Noch nie richtete sich ein Verfahren allerdings auch gegen so viele Personen auf einmal. 50 Beschuldigte haben die Ermittler wegen des Verdachts rechtsextremistischer Straftaten im Blick; vier Männer wurden festgenommen. Sie sind unter anderem der Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung und der gefährliche Körperverletzung dringend verdächtig.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge Stefan Locke Korrespondent für Sachsen und Thüringen mit Sitz in Dresden. Folgen Ich folge



Die über 800 Ermittlungsbeamten und rund 200 Sondereinsatzkommandos rückten in elf Bundesländern aus – vor allem in Thüringen, wo die rechtsextreme Szene offenbar wieder einmal besonders markant in Erscheinung getreten ist. Seit Jahrzehnten ist sie eine der stärksten in ganz Deutschland; auch das Kerntrio des „NSU“ stammte von hier. Drei der vier dringend Tatverdächtigen ließ die Bundesanwaltschaft am Mittwoch in Eisenach festnehmen, bei zehn weiteren Personen ließ sie durchsuchen.

Sie alle sollen Anhänger der rechtsextremistischen Vereinigung „Knockout 51“ sein, eine rechtsextremistische Kampfsportgruppe, die laut Bundesanwaltschaft „unter dem Deckmantel des gemeinsamen körperlichen Trainings junge, nationalistisch gesinnte Männer anlockt, diese bewusst mit rechtsextremem Gedankengut indoktriniert und für Straßenkämpfe ausbildet“. Leon R., einer der Festgenommenen, soll Gründer und Rädelsführer der Gruppe sein und die Trainings geleitet haben. In Eisenach trainierte die Gruppe offenbar regelmäßig im „Flieder Volkshaus“, der Landesgeschäftsstelle der NPD.

Mehr zum Thema 1/

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass „Knockout 51“ spätestens seit März 2020 schwere Straftaten plante, vor allem Angriffe auf das linke Spektrum, die Polizei und „sonstige Personen, die nach der rechtsextrem und rassistisch geprägten Weltsicht der Gruppierung bekämpft werden dürfen“. In Auseinandersetzungen mit Linken sollten demnach auch Waffen eingesetzt werden. In Eisenach soll „Knockout 51“ versucht haben, einen „Nazi-Kiez“ zu schaffen und sich als „Ordnungsmacht“ zu etablieren. Auf sogenannten Kiezstreifen sollen die vier Festgenommenen schon mehrere Körperverletzungsdelikte begangen und ihre Opfer teils schwer verletzt haben.

Thüringens Verfassungsschutz hat die Beschuldigten, die offenbar auch im Landkreis Wartburg operierten, eigenen Angaben zufolge schon lange unter Beobachtung. Die Truppe habe stetig versucht, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen, sagte Verfassungsschutz-Chef Stephan Kramer der F.A.Z. Das „Flieder Volkshaus“ bezeichnete er als „das Zentrum der Szene“, das auch als Basis für Überfälle genutzt worden sei. Im Volkshaus haben die Neonazis laut Kramer auch schon Räume für Geburtstags- und Familienfeiern vermietet.