Rechtsextremismus in Hessen : „Viele Einzelfälle sind nicht besser“

Die hessische LKA-Präsidentin Thurau geht in Pension. Der Fall „NSU 2.0“ bleibt vorerst ungelöst. Im Interview spricht sie über Rechtsextremismus in der Polizei und darüber, wie die Vorwürfe die Beamten belasten.

Krisenmanagerin: Hessens LKA-Präsidentin Thurau geht in Pension. Bild: Frank Röth

Frau Präsidentin, Sie leiten seit elf Jahren Hessens Landeskriminalamt, das im Fall Lübcke, den Morden von Hanau, den „NSU 2.0“-Drohschreiben und weiteren Fällen ermittelt. Hat Hessen ein Problem mit Rechtsextremismus?

Die Entwicklung im Land macht mir und macht uns hier im Landeskriminalamt große Sorgen. Warum es zu einer derartigen Häufung in Hessen kommt, wird man hoffentlich am Ende, nach Abschluss der Ermittlungen, besser bewerten können und idealerweise auch wissenschaftlich herausarbeiten. Noch sind wir mitten in den Verfahren, hier im LKA, wo wir mit Hochdruck ermitteln.