Erfolg rechter Parteien : Haben die Ostdeutschen ein Rechtsextremismus-Problem?

Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist eine Grundsatzdebatte darüber entbrannt, ob ein Teil der ostdeutschen Wähler nicht in der Demokratie angekommen sei und daher eine stärkere Neigung zur Wahl rechtsradikaler Parteien habe. Entsprechend hatte sich der Ostbeauftragte der Bundesregierung und CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz im F.A.Z.-Podcast geäußert. Während die CDU Kritik übte, kam von grüner Seite Verständnis. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz warf der CDU am Sonntag auf dem Ostkonvent der SPD in Halle vor, in Teilen Ostdeutschlands mangelnde Distanz zur AfD zu haben.

Der CDU-Landesvorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, sagte der F.A.Z.: „Die pauschalen Aussagen des Ostbeauftragten der Bundesregierung kann ich in wesentlichen Bereichen nicht nachvollziehen.“ Es könne doch nicht die Strategie sein, Wahlergebnisse der AfD von teilweise mehr als zwanzig Prozent ausschließlich mit „nicht in der Demokratie angekommenen“ Wählern zu begründen. Viele junge Menschen wählten die AfD, kennten die DDR aber allenfalls noch aus dem Geschichtsunterricht, so Schulze. „Auch wenn es mühsam ist, müssen wir die AfD weiterhin in der Debatte in Parlamenten inhaltlich stellen und gleichzeitig jegliche Zusammenarbeit mit dieser extremistischen Partei kategorisch ausschließen.“