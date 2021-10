Ermittlungen im Wachbataillon : Extremismus in der Garde?

Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht zu beneiden. Ihre Chancen, Verteidigungsministerin zu bleiben, stehen schlecht. Und nun droht ihr am Ende ihrer Amtszeit im Bendlerblock noch eine bittere Pointe. Am Freitag unterrichtete das Verteidigungsministerium die Obleute des Deutschen Bundestages über einen neuen Verdachtsfall von Rechtsextremismus in der Bundeswehr, über den die Zeitschrift Der Spiegel zuerst berichtet hatte. Im Fokus steht nicht das lange Zeit skandalgeplagte Kommando Spezialkräfte (KSK) oder ein anderer Kampfverband fernab der Hauptstadt. Die Vorwürfe gelten dem Wachbataillon in Berlin, dessen Soldaten bei protokollarischen Diensten jedweder Art eingesetzt werden und bei Staatsbesuchen oft nur einen Schritt von Präsidenten und Premierministern entfernt stehen. Dem Wachbataillon gehören rund tausend Soldaten an.

Inmitten dieser Vorzeige-Truppe soll es dem Schreiben des Verteidigungsministeriums zufolge, das der F.A.Z. vorliegt, eine Gruppierung namens „Wolfsrudel“ gegeben haben, die aus ihrer völkischen Gesinnung kein Geheimnis gemacht haben soll.

Das „Rudel“ soll aus „mindestens sechs Soldaten“ bestehen. Nach den bisherigen Ermittlungen, die nach einer ersten Meldung eines Soldaten im August dieses Jahres aufgenommen worden waren, trug ein Soldat ein T-Shirt mit den Aufschriften „Wir sind braun“ und „Sonnenstudio 88“. Die Zahlenkombination gilt in rechten Kreisen als Code für „Heil Hitler“. Weiterhin seien asiatisch stämmige Kameraden der Soldaten als „Fidschi“ oder „Schlitzauge“ verunglimpft worden.

Dem Bericht zufolge hätten Soldaten ein entwürdigendes Aufnahmeritual zu durchlaufen gehabt. Das Verteidigungsministerium führt als Beispiele das „Anurinieren unter der Dusche“ an, „Faustschläge gegen die Leber“ sowie das „Anzünden von Körperteilen mit Feuerzeug und Zigarette“ und „Genitalien ins Gesicht halten.“

Dabei scheinen die Aktivitäten des „Wolfsrudels“, das nach jetzigem Erkenntnisstand ausschließlich aus Soldaten der 2. Kompanie bestanden hat, den Schwerpunkt der Verstöße im Wachbataillon verursacht zu haben. Doch soll es auch weitere gegeben haben. Das Verteidigungsministerium berichtete von einem Fall, in dem ein Soldat eine Wehrmachtsuniform eines Kameraden angezogen und sich mit ihr habe fotografieren lassen. Der Entleiher sei zudem im Besitz weiterer Gegenstände „mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ gewesen. Ein Portepeeunteroffizier habe Musik von Untergebenen als „Scheiß Islammusik“ bezeichnet, die sie in Afghanistan, wo sie herkämen, hören könnten. Ein weiterer Soldat stehe zudem im Verdacht, der „Identitären Bewegung“ nahezustehen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das Vorgehen gegen rechtsextremistische Umtriebe in der Bundeswehr nach ihrem Amtsantritt im Jahr 2019 zu einem Kernanliegen erklärt. Ihre Linie umschrieb sie im Zuge der Aufarbeitung rechtsextremer Vorgänge im KSK mit der Metapher des „Eisernen Besens“, mit dem sie die Bundeswehr von Extremisten befreien wollte.

„Wie blöd muss man eigentlich sein?“

Auf Twitter kündigte das Verteidigungsministerium am Freitag an, den Verdachtsfällen mit „aller Härte“ nachzugehen. Sie seien zutiefst „beschämend“. Extremismus und Straftaten in der Truppe würden nicht geduldet. Die 2. Kompanie wurde mittlerweile von ihren protokollarischen Pflichten vorübergehend entbunden. Die Aufgaben werden von anderen Kompanien übernommen. Auch verteidigungspolitische Sprecherin der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, zeigte für das Verhalten der Verdächtigen keinerlei Verständnis. „„Wie blöd muss man eigentlich sein, zu glauben, dass man mit einem derartigen Verhalten, Widerwärtigkeiten und Obszönitäten mal einfach so durch kommt?“, so Strack-Zimmermann am Freitag gegenüber der F.A.Z.. Dem müssen jetzt schnellstmöglich juristische Taten folgen, „und zwar hart und deutlich!“

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, nahm das Wachbataillon nach einem Besuch bei der Truppe am Freitag in Schutz. Bisher gebe noch keine Bestätigung für eine „verfestigte rechtsextreme Gruppe“ im Verband, sagte sie der F.A.Z. Von den Ermittlungen habe sie einen „guten Eindruck“ gewonnen. Aufklärung sei wichtig. Aber es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund, „an der Professionalität, Zuverlässigkeit und Verfassungstreue des Wachbataillons zu zweifeln“.