Rechtsextreme Szene : Gewaltbereit, aber kaum mehr sichtbar

Für die hessischen Sicherheitsbehörden ist der Fall Lübcke in mehrerlei Hinsicht ein Déjà-vu. Den Tatverdächtigen Stephan E. hatten sie auf dem Radar. Bis wann genau, ist unklar. Beobachtet wurde er in den vergangenen Jahren offenbar nicht mehr. Viele Fragen dazu sind offen. Doch die Spurensuche in seiner Vergangenheit zeigt: Er stand in Kontakt mit gewaltbereiten Rechtsextremisten und mit neonazistischen Gruppen, deren Namen schon im Zusammenhang mit den Versuchen, die NSU-Morde aufzuklären, genannt worden war. Und wieder steht Nordhessen im Fokus.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Die Opfer des ersten und des letzten der insgesamt zehn Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) stammten aus Hessen. Enver Simsek aus Schlüchtern, ermordet im September 2000 in Nürnberg. Und Halit Yozgat, erschossen im April 2006 in einem Internetcafé in Kassel. Bis zum Sommer 2018 wurde im Hessischen Landtag versucht, die Morde und die Rolle der Sicherheitsbehörden aufzuklären. Vieles blieb im Dunkeln. Auch, was die Rolle des Verfassungsschutzes anging. Deutlich aber wurde: Die Mörder des NSU hatten in Nordhessen offenbar Unterstützer.

In Hessen gibt es nach Angaben des Landesverfassungsschutzes 1465 Rechtsextreme, davon sind 670 gewaltbereit. Einer der Schwerpunkte ist Nordhessen. Dort ist die Szene verbunden mit Gruppen in Ostdeutschland sowie Nordrhein-Westfalen. Sie wird – zumindest in Teilen – als äußerst gewaltbereit beschrieben. Allerdings ist sie, anders als noch vor wenigen Jahren, heute kaum mehr sichtbar.

Mehr zum Thema 1/

Stephan E. war Teil der nordhessischen rechtsextremen Szene, wenn auch wohl keine zentrale Figur. Sein Name wurde im NSU-Untersuchungsausschuss zweimal genannt: Ende 2015 in einem nichtöffentlichen Bericht des Landesverfassungsschutzes, dort wurde er – nach Auskunft der Linken im Hessischen Landtag – als einer von sieben gewaltbereiten Rechtsextremisten aus Kassel beschrieben. Als NPD-Mitglied war er in der Szene bekannt. Im Februar 2016 gab der rechtsextreme V-Mann Benjamin Gärtner an, einen „NPD-Stephan“ zu kennen.

E. trat Anfang der Jahrtausendwende offenbar regelmäßig zusammen mit dem Neonazi Mike S. auf, einer der Führungspersonen der Kasseler Szene und Teil der Band „Oidoxie Streetfighting Crew“, von der etliche Mitglieder wegen Gewalttaten verurteilt worden waren. Die Gruppe stand auch beim NSU-Untersuchungsausschuss im Fokus. Weiterhin hatte E. offenbar Kontakt zu Stanley R., auf dessen Geburtstagsfeier 2006 auch die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gewesen sein sollen, die kurz danach in Kassel ihren letzten Mord begingen. Fotos, die auf einer linken Rechercheplattform im Internet veröffentlicht wurden, zeigen E. mit Mike S. und Stanley R. Die Fotos stammen demnach aus dem Jahr 2002.

R. gilt als eine der Führungsfiguren der Gruppe „Combat 18“, der E. nahegestanden sein soll. Diese ist der militante Kern des internationalen Netzwerks „Blood & Honour“. Letzteres ist mittlerweile verboten. So wie auch die äußerst gewaltbereite Gruppierung „Sturm 18“, die in Kassel aktiv war und der E. ebenfalls nahegestanden haben soll. Ob die Verbote viel bewirkt haben, ist fraglich. Nach einem Verbot, das erzählten auch Zeugen im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss, wandelt sich zwar die Erscheinungsform. Die Aktivitäten aber halten oft an.

Allerdings braucht es die Gruppe ohnehin nicht mehr, um sich zu vernetzen und aktiv zu sein. „Die klassischen Organisationsformen spielen keine Rolle mehr“, sagt Reiner Becker, der an der Universität Marburg zum Thema Rechtsextremismus forscht. Noch vor wenigen Jahren habe es viele wahrnehmbare, lokale, rechtsextreme Strukturen fern von Parteien wie der NPD gegeben, sagt Becker. Heute sei in Hessen nur noch die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ vorhanden. „Die rechtsextreme Szene ist kaum noch sichtbar“, sagt Becker. Stattdessen gebe es „Mischformen“, in denen sich rechtsextreme, aber auch andere Personen zusammenfänden, wie Reichsbürger, die „Prepper-Szene“, aber auch Kampfsportgruppen. „Rechtsextreme brauchen heute nicht mehr die Form einer Kameradschaft. Das Internet bietet alles für eine Vernetzung, vor Ort, aber auch überregional“, so Becker. Für die Sicherheitsbehörden macht das eine Beobachtung deutlich schwieriger.