Rechtsextreme in der AfD : Meuthens leeres Versprechen

Warum trennt sich die AfD so selten von rechtsextremen Mitgliedern? Trotz antisemitischer Äußerungen und der Nähe zu Holocaust-Leugnern bleiben AfD-Politiker in der Partei.

Es war am 5. November vergangenen Jahres, als der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen auf einer Pressekonferenz in Berlin sagte, Personen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellten, „können in unserer Partei nicht Mitglied sein“. Seine Partei prüfe das „sehr genau“. Dennoch gelangten solche Personen immer wieder in die AfD. „Von diesen Mitgliedern muss sich die Partei trennen.“ Damit beschäftige sich nun ein Beratungsgremium des Bundesvorstands, die Arbeitsgruppe Verfassungsschutz. Doch geschehen ist bisher wenig. Dem Bundesvorstand gelingt es eben nicht, sich von den Mitgliedern zu trennen, die er schon seit Jahren loswerden will. Das liegt an der Arbeit der Schiedsgerichte der AfD in den Landesverbänden, aber auch am mangelnden Willen der Bundesspitze, hart durchzugreifen.

Ein Beispiel ist der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon. Am Donnerstag hat er in einer Debatte über den Rechtsextremismus im Stuttgarter Landtag wieder einmal für Aufregung gesorgt. „Im Vergleich zum islamistischen Terror und auch im Vergleich zum linksextremistischen Terror ist politisch gesehen in Deutschland der rechtsextremistische Terror ein Vogelschiss“, sagte Gedeon. Er nahm damit eine Äußerung von Parteichef Alexander Gauland aus dem Juni 2018 auf. Gauland hatte damals zur Nazi-Zeit gesagt: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“. Später bezeichnete er diesen Satz als „missdeutbar und damit politisch unklug“.

Gegen Gedeon, einen 72 Jahre alten Arzt, läuft derzeit schon das zweite Ausschlussverfahren. Der AfD-Bundesvorstand hatte es Ende 2018 beim Landesschiedsgericht in Reutlingen eingereicht. Von dort wurde es an das Landesschiedsgericht in Berlin überwiesen, dort aber traten die Richter wegen eines internen Zerwürfnisses zurück. Mittlerweile ist es zum Landesschiedsgericht in Schleswig-Holstein gewandert. Das eigentliche baden-württembergische Landesschiedsgericht erklärte sich nämlich für befangen. Wegen antisemitischer Äußerungen hatte Gedeon schon 2016 die Landtagsfraktion in Stuttgart verlassen, die sich wegen seines Falls sogar vorübergehend gespalten hatte. Ein erstes Ausschlussverfahren war gescheitert, weil das Landesschiedsgericht in Baden-Württemberg die Antisemitismus-Vorwürfe gegen ihn nicht als ausreichend belegt ansah. Dabei hatte ein Gutachten, dass die AfD selbst in Auftrag gegeben hatte, den Schriften Gedeons Antisemitismus bescheinigt.

Landesschiedsgerichte nicht funktionsfähig

Solche Vorgänge sind kein Einzelfall. Die AfD-Politikerin Doris von Sayn-Wittgenstein, deren Ausschluss der Bundesvorstand im Dezember 2018 wegen ihrer mutmaßlichen Mitgliedschaft in dem von Holocaust-Leugnern betriebenen Verein „Gedenkstätte“ befürwortet hatte, wurde ebenfalls nicht ausgeschlossen. Das schleswig-holsteinische Landesschiedsgericht im April 2019 sah ihre Mitgliedschaft als nicht erwiesen an, zudem habe sie sich in der mündlichen Verhandlung von dem Verein distanziert. Nun soll das Bundesschiedsgericht entscheiden. Allein im Fall des AfD-Politikers und früheren Chefs der niedersächsischen „Jungen Alternative“, Lars Steinke, gelang Anfang Juni nach zwei Jahren Verfahren der Ausschluss. Er hatte den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als „Verräter“ und „Feigling“ bezeichnet.

Mehr zum Thema 1/

Dass die Landesschiedsgerichte entweder gar nicht funktionsfähig sind oder aber die Anträge des Bundesvorstands torpedieren, ist nur ein Teil des Problems. So kann die AfD gar keine Angaben über die bundesweite Zahl der Ausschlüsse machen, weil die Landesvorstände keine Zahlen an die Bundespartei lieferten, heißt es in der AfD-Arbeitsgruppe Verfassungsschutz. Auch die Zahl „freiwilliger“ Austritte, mit denen Mitglieder einem Ausschluss zuvorgekommen sind, ist nicht bekannt.

Zwar gibt es mittlerweile Beauftragte in jedem Landesverband, die sich den Fragen des Ausschlusses von Mitgliedern widmen sollen, doch haben sich diese Beauftragten bisher kein einziges Mal getroffen. Die Arbeitsgruppe Verfassungsschutz unter dem Vorsitz von Roland Hartwig, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag, besitzt zudem keine personellen Ressourcen, um der Frage schleppender Ausschlussverfahren und problematischer Mitgliedschaften mit Nachdruck nachzugehen. Ihr arbeiten nach Informationen der F.A.Z. nur zwei Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle zu, die aber mit einer Vielzahl anderer Aufgaben beschäftigt sind. Meuthens vollmundiger Ankündigung vor einem halben Jahr sind also kaum Taten gefolgt.