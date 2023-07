Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat am Freitag im belgischen Eupen die bestehende Regelung bekräftigt, orthographische Zeichen im Wortinnern wie den Asterisk (*), den Unterstrich (_) oder den Doppelpunkt (:) nicht in das amtliche Regelwerk aufzunehmen. „Diese Wortbinnenzeichen gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie“, teilte der Rat mit. Die Wortbinnenzeichen dienten der Kennzeichnung einer geschlechterübergreifenden Kennzeichnung aller Geschlechtsidentitäten – männlich, weiblich, divers.

Allerdings wirkten sie auf die korrekte Schreibung von Wörtern unmittelbar ein. Diese Eigenschaft teilten sie mit einigen Satz- und Wortzeichen (wortinterne Klammern, Apostroph, Bindestrich, Anführungszeichen), deren wortinterne Verwendung im Amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung beschrieben werden. Die Besonderheit der Wortbinnenzeichen liege darin, dass sie auf die orthografisch korrekte Schreibung von Wörtern unmittelbar einwirkten. „Ihre Setzung kann in verschiedenen Fällen zu grammatischen Folgeproblemen führen, die noch nicht geklärt sind“, stellt der Rat fest. Die Entwicklung des Gesamtbereichs sei noch nicht abgeschlossen und werde vom Rat für deutsche Rechtschreibung weiter beobachtet werden. Als Beispiel für unklare Fälle gibt der Rat die Mehrfachnennung von Artikeln oder Pronomen an (der*die Präsident*in).

Dass der Rat es dabei beließ, eine bestehende Regelung zu bekräftigen bedeutet, dass er sich offenbar nicht auf eine der Vorlagen zur Verwendung der „geschlechtersensiblen Sprache“ einigen konnte. Er war vor der Sitzung von verschiedenen staatlichen Stellen ausdrücklich um eine Empfehlung dafür gebeten worden. Im Grunde hat er in Eupen nur mit einer anderen Begründung seine Entscheidung aus dem Jahr 2021 bekräftigt, die geschlechtersensiblen Schreibungen mit Binnenzeichen nicht in das Amtliche Regelwerk aufzunehmen.

Was ist der Rat für deutsche Rechtschreibung?

Seit 2004 regelt der Rat für deutsche Rechtschreibung die Schreibung des Standardhochdeutschen. Das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung und das Amtliche Wörterverzeichnis gelten nach dem Statut des Rechtschreibrats aufgrund entsprechender Beschlüsse der staatlichen Stellen für den Bereich der Schule und der öffentlichen Verwaltung.

Für alle anderen Bereiche gibt es keine staatlich verbindlichen Regeln für Sprache und Schreibung. Vielmehr liegt es in der Freiheit und der Verantwortung der Sprecher und Schreiber, für die Verständlichkeit ihrer Äußerungen zu sorgen.

Hinter vorgehaltener Hand wird von manchen Kritikern gesagt, dass der Rat die Aufgabe habe, die schlimmsten Fehler der missglückten Rechtschreibreform aus dem Jahr 1996 zu heilen. Doch darüber steht naturgemäß nichts im Statut. Zu seinen Aufgaben gehört die ständige Beobachtung der Schreibentwicklung, die Klärung von Zweifelsfällen in der Rechtschreibung, die Erarbeitung und wissenschaftliche Begründung von Vorschlägen zur Anpassung des Regelwerks an den allgemeinen Wandel der Sprache.

Er wurde von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Südtirol, Liechtenstein und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens mit dieser Aufgabe betraut. Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein „zwischenstaatliches Gremium, das von den staatlichen Stellen damit betraut wurde, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthographischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln“.

Der Rat ist die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung für öffentliche Verwaltung und Schulen. Er kann aber nicht die Autorität einer Académie Francaise in Anspruch nehmen. In den Universitäten werden die Empfehlungen des Rates weitgehend ignoriert. Am 26. März 2021 hat sich der Rat mit dem sogenannten „Asterisk“ (Genderstern) befasst und dessen Aufnahme, sowie den Unterstrich, Doppelpunkt oder andere verkürzte Formen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen im Wortinnern, in das Amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung zu diesem Zeitpunkt nicht empfohlen.