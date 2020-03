Rechter Blogger vor Gericht : „Liebe Sawsan, Sie sind für mich eine islamische Sprechpuppe“

Der Angeklagte ist ein bekannter Mann im Internet. Er hat 260.000 Fans auf Facebook und ist dort also beliebter als die Volksparteien SPD und CDU. Nun könnte man sagen: Internet ist Internet, die echte Welt sieht anders aus. Doch beides gehört zusammen. Der Angeklagte hat seine Fans aufgerufen, zur Hauptverhandlung zu kommen, und jetzt sind sie da – eine zum Leben erweckte Kommentarspalte.

Etwa hundert Männer und Frauen brüllen in der Eingangshalle des ehrwürdigen Amtsgerichts Berlin Tiergarten, dass die Wände donnern: „Wir! Wollen! Rein!“ Viele haben sich mit Deutschlandfarben geschmückt, so, wie sie sonst ihre Facebook-Kommentare mit dem Emoji der Nationalflagge verzieren. Eine Frau trägt einen bodenlangen Strickmantel in Schwarzrotgold, eine andere nationale Haargummis im Flechtzopf. Männer haben zackige Tätowierungen, Glatzen, andere Normalogesichter. Einer in Lederjacke will seine AfD-Mitgliedskarte als Presseausweis geltend machen, einige haben sich Phantasie-Presseausweise selbst gebastelt. Eine Blonde, die für eine rechte Plattform arbeitet, filmt sich mit dem Handy dabei, wie sie einen Grauhaarigen interviewt, der sagt: „Ich glaube, das Urteil steht schon fest.“ Während alle noch warten, dass sie in den Saal dürfen, Journalisten, Anwälte, der Angeklagte selbst, stimmen die Männer und Frauen in der Eingangshalle die deutsche Nationalhymne an.

Mehr zum Thema 1/

Es geht hier heute darum, was man in Deutschland noch sagen darf. Ein heißes Thema, vor allem dort, wo alles gesagt wird, also auf Facebook, Youtube, Twitter. Und eines der Lieblingsthemen des Angeklagten. Er zählt zu den erfolgreichsten rechten Bloggern in Deutschland. Seine Videos erreichen oft mehr als 200.000 Menschen, gelegentlich allerdings auch diejenigen, über die er herzieht, so etwa die Politikerin Sawsan Chebli von der SPD. Sie zeigte ihn an, und ihm flatterte ein Strafbefehl ins Haus, 1500 Euro wegen Beleidigung. Der Mann legte Einspruch ein. Darum nun der Prozess.

Oder, wie der Angeklagte es in einem Video ausdrückt: „Team Deutschland gegen Team Orient“. Das finden seine Fans lustig, wie sie ihn überhaupt sehr lustig finden. Sein Markenzeichen ist grobe Ironie. So spricht er von Chebli als „lieber alter Freundin“ und „junger Mutter“. Sie ist 41 und schwanger. Er kündigt seinen Fans an, im Anzug vor Gericht zu erscheinen, um gleich zu zwinkern, natürlich sei ein Jogginganzug gemeint. Tatsächlich kommt der 46 Jahre alte Mann, der sich selbst als „konservativ-bürgerlicher Publizist“ beschreibt, im graublauen Adidas-Jogginganzug, am linken Oberarm eine Kapitänsbinde in Schwarzrotgold. Er sieht aus wie ein Wrestler im Training, groß und breit, grauer Vollbart, das lange graue Haar zu einem Knoten gebunden. Das ist also Tim K. So kürzt er selbst seinen Namen im Internet ab, und das schon seit Jahren. Ein Markenname, wie gemacht für einen Angeklagten.

„Quotenmigrantin der SPD“

Die Politikerin Chebli, Berliner Staatssekretärin für Bürgerliches Engagement und Internationales – laut Tim K. „für Dingsbums“ – erscheint nicht vor Gericht. Dafür ihr Anwalt Christian Schertz. Den kennen auch Leute, die sonst keine Anwälte kennen, denn er vertritt viele Prominente. Tim K. hat dafür gleich zwei Anwälte dabei. Die vertreten jetzt auch einen Prominenten.

Tim K. gibt vor Gericht die Unschuld vom Lande. Er spricht beflissen wie ein Schüler, der eine gute Note braucht. Nur ganz wenige Spitzen streut er ein, gerade so viele, dass seine Fans wissen, dass er noch der Alte ist: „meine alte Freundin Sawsan“. Mit ihr hat Tim K. sich in mehreren seiner Videos befasst. Eines postete er vor einem Jahr, es heißt „LIEBE SAWSAN, eine ANZEIGE wäre mir eine EHRE!“ Darin macht er sich lustig darüber, dass Chebli Strafanzeigen stellt, wenn Angriffe im Netz in ihren Augen zu weit gehen. Er prahlt damit, darauf eine Antwort zu haben, die ihm nun hoffentlich eine Anzeige einbringen werde: „Liebe Sawsan, Sie sind für mich eine islamische Sprechpuppe und Quotenmigrantin der SPD und es wäre mir eine Ehre, auch von Ihnen angezeigt zu werden. Deshalb: Hat Ihr Vater aus Trieb, religiöser Überzeugung oder wirtschaftlicher Berechnung 12 Kinder im Lager gezeugt? Gruß Tim K.“