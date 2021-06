„Unrealistische Annahmen“ : Rechnungshof kritisiert Beschaffung von Corona-Schutzmasken

Wegen der Maskenbeschaffung in der Kritik: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, hier am 9. Juni in Berlin Bild: EPA

In Berlin gibt es neuen Ärger um die Maskenbeschaffung in der Corona-Krise. Kaum hat der Bundesrechnungshof das Bundesgesundheitsministerium (BMG) unter Jens Spahn (CDU) für die Krankenhausfinanzierung in der Pandemie gerügt, da legt die Behörde einen kritischen Bericht auch zum Einkauf der Schutzausrüstung vor. Die Überprüfung fand auf Bitten des Haushaltsausschusses des Bundestags statt. In erster Linie kritisiert der Bundesrechnungshof (BRH) die Schlampigkeit in der Buchführung des Ministeriums. „Viele Entscheidungen und Einzelmaßnahmen sind im BMG unzureichend dokumentiert und lassen sich nicht nachvollziehen“, heißt es in dem Zwischenbericht, der der F.A.Z. vorliegt. Die Beschaffungsschritte seien teilweise gar nicht oder erst im Nachhinein rekonstruiert worden.

Auch wurde in der ersten Phase viel mehr Geld ausgegeben, als zunächst geplant. Das hatte mit überhöhten Preisen zu tun, die in dem aufgeheizten Markt nicht zu vermeiden waren, aber auch mit einer übertriebenen Anzahl bestellter Masken. Die Bedarfsberechnung sei erstmalig auf Drängen des BRH vorgelegt worden, und sie beruhe „auf sachfremden und unrealistischen Annahmen“, monieren die Prüfer.

Nachdem die vom Haushaltsgesetzgeber zugewiesenen 4,9 Milliarden Euro bald aufgebraucht waren, stellte das Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz (SPD) nachträglich weitere 7,9 Milliarden Euro bereit. Die Bundesländer und die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten sich an den Kosten beteiligen.

„Dramatische Umstände“

Aus den vorläufigen Prüfergebnissen lässt sich schließen, dass diese Beteiligung nur unzureichend erfolgt ist. Außerdem drehte die Knappheit bald in ein Überangebot, insbesondere durch die freihändige Vergabe (Open-House) zu festen Preisen ohne Mengenbegrenzung. Mittel- und langfristige Bedarfe in einer globalen Hochpreisphase so decken zu wollen, sei zutiefst unwirtschaftlich und vergaberechtlich zweifelhaft gewesen, bemängelt der Rechnungshof.

Zudem habe es in der Beschaffung keine „systematischen Mengensteuerung“ gegeben. Die vertraglich vereinbarten Mengen seien „weit über den dringlichen Bedarf“ hinausgegangen. Über alle Beschaffungswege und Maskentypen hinweg seien 5,8 Milliarden Schutzmasken besorgt worden. Dies übersteige „selbst einen vom BMG auf der Grundlage sachfremder Annahmen berechneten Jahresbedarf von 4,7 Milliarden Schutzmasken noch um 23 Prozent“, beklagt der Rechnungshof. Es seien dafür 6,3 Milliarden Euro ausgegeben worden.

Zu den hohen Beschaffungsausgaben für den Bundeshaushalt seien zudem noch „Annexkosten in dreistelliger Millionenhöhe“ hinzugekommen, etwa für Transport, Lagerung, Qualitätsprüfungen und externe Beratung. Diese könnten durch „Rechtsstreitigkeiten und Entsorgungskosten“ noch weiter ansteigen, rügt der BRH. Die überflüssigen Masken in der neuen Nationalen Notreserve zu lagern, sei nur eine Notlösung und könne die Überbeschaffung nicht nachträglich rechtfertigen.

Das Bundesgesundheitsministerium teilte zur Rechtfertigung mit, die Umstände zur Beschaffung medizinischer Verbrauchsgüter seien damals „dramatisch“ gewesen. Ob und wie der Bedarf in aller Welt hätte gedeckt werden können, habe niemand gewusst. „Umso wichtiger waren schnelles, entschlossenes und unbürokratisches Handeln“, hieß es. „Genau dies hat das BMG getan.“

Ministerium bestreitet unzureichende Dokumentation

Man habe in kürzester Zeit eine funktionsfähige Beschaffung aufgebaut, unternehmerische Kenntnisse genutzt, etwa zum Einkauf in China, unterschiedliche Lieferkanäle aktiviert und Anreize zur Produktion im Inland gesetzt. „Das Ergebnis war ein Erfolg“, so das Ministerium: Der im Frühjahr 2020 drohende Mangel und die Gefahr, dass deshalb Gesundheitseinrichtungen hätten schließen müssen, seien abgewendet worden.

Dem Vorwurf des BRH, die notwendigen Mengen seien unzureichend ermittelt und die Beschaffung mangelhaft gesteuert worden, begegnet das Ministerium mit dem Hinweis, dass es zum neuen Coronavirus nur wenige wissenschaftliche Erkenntnisse und kaum Erfahrung gegeben habe. Vor diesem Hintergrund seien die Bedarfsermittlung und die Mengensteuerung in enger Abstimmung mit anderen Stellen und in Ausnutzung aller verfügbaren Instrumente gut gelaufen.

Für falsch hält das Ministerium auch den Vorwurf einer unzulänglichen Dokumentation: „Das BMG hat für jede Transaktion im Zusammenhang mit der Beschaffung von medizinischen Verbrauchsgütern die erforderlichen zahlungsbegründenden Unterlagen vollständig und für einen Dritten nachvollziehbar zusammengestellt und als physische Akte sowie in digitaler Form abgelegt.“ Zudem habe das Ministerium die Regierung, den Bundestag, die Länder und die Öffentlichkeit regelmäßig und transparent über die Vorgänge informiert.

Länder sollen an Kosten beteiligt werden

Das Ministerium kann die Forderung des Rechnungshofs durchaus nachvollziehen, die Länder und Kassenärztlichen Vereinigungen stärker in die Finanzierung einzubeziehen. Entsprechende Vorarbeiten seien auch geleistet worden, „Zahlungszusagen der Länder liegen inzwischen in größerem Umfang vor“. Die vom BRH favorisierte Lösung, pauschal mit den Ländern abzurechnen, habe man angestrebt, doch hätten diese die Bundesunterstützung ganz unterschiedlich in Anspruch genommen, so dass eine „substantielle Kostenbeteiligung der Länder“ auf diese Weise nicht möglich gewesen sei. Man rechne deshalb jetzt nach Stückkosten ab.

Das Ministerium hat nach eigenen Angaben bis zum Mai 940 Millionen partikelfiltrierende Halbmasken und Mund-Nase-Schutzmasken der Typen CPI und CE ausgeliefert. Man arbeite an einer Nationalen Reserve Gesundheitsschutz. In deren gegenwärtiger Phase werde Material eingelagert, das für die laufende Pandemie bezogen, aber bisher nicht benötigt worden sei.