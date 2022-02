Grüne Jugend : Jünger, linker, machtbewusster

Bei den Grünen ist die Neigung, von der SPD etwas zu lernen, traditionell gering ausgeprägt. Geht es aber darum, wie die Partei mit ihrem enormen Mitgliederzuwachs und der stärker gewordenen Rol­le der Grünen Jugend umgehen sollte, lohnt durchaus ein Blick ins Geschichtsbuch.

1973 machten die Jusos und der Mitgliederzuwachs der SPD dem damaligen Bun­deskanzler Willy Brandt ziemlich zu schaffen. Er beklagte „Wachstumsprobleme“, „Fremdwortgeklingel“ und den „überspannten Jargon“, der sich nicht sel­ten zu einer Geheimsprache ei­ner geschlossenen Gesellschaft aus­wachse.

Brandts Analyse erinnert an die Situation der Grünen: Der Klimawandel, gesellschaftliche Veränderungen und ihre Regierungsrolle in vielen Bundesländern brachten der Ökopartei in den vergangenen Jahren einen nie dagewesenen Mitgliederzuwachs. Seit dem Jahr 2000 weist die Mitgliederbasis der Grünen ein Plus von 130 Prozent aus, seit 2018 hat sie im Durchschnitt jedes Jahr etwa 18 Prozent Neumitglieder hinzugewonnen.

„Die Agglomeration von Wissen, Technologien und einer urbanen Le­bensweise ziehen gut ausgebildete Menschen an. Diese Menschen teilen überproportional häufig die progressiv-kosmopolitischen Werte, die das Wertefundament der Grünen bilden“, schreibt die Kieler Politikwissenschaftlerin Sandra Brunsbach. Als die SPD einen vergleichbaren Zulauf hatte, waren die Debatten auch von einem „moralischen Rigorismus“ geprägt.

Die Grünen entschlossen sich wegen ihrer basisdemokratischen Tradition erst spät, für den Nachwuchs eine eigene Or­ganisation zu schaffen. Teilorganisation der Partei wurde die Nachwuchsorganisation erst 2001, Jahre später setzte eine Professionalisierung ein.

Neue Generation rückt vor

Mit Ricarda Lang, Emily Büning und Jamila Schäfer auf Bundesebene, Pascal Haggenmüller und Lena Schwelling in Baden-Württemberg oder Felix Banaszak in Nordrhein-Westfalen rückt nun ei­ne neue Generation von grünen Politikern in Führungspositionen nach, die das politische Geschäft in der Grünen Jugend gelernt hat. In der Bundestagsfraktion sind allein 22 Abgeordnete un­ter 30 Jahre, fast alle stammen aus der Jugendorganisation. Die gemeinsame Zeit dort schweißt zusammen, die Netzwerke, durchaus auch Freundschaften bleiben selbst nach dem Ausscheiden bestehen. Zwar steht die Jugendorganisation, die sich selbst als „jung, grün, stachelig“ beschreibt, grundsätzlich Realos und Linken offen, doch sie ist klar links dominiert. Ihr Einfluss ist deutlich ge­stiegen.

Während früher gewitzelt wurde, dass sich die Grüne Jugend zu Marx-Lesezirkeln trifft und ansonsten höchstens mal ein Papier zur Freigabe von Can­nabis verfasst, mischt sich die Ju­gendorganisation heute in die tagesaktuelle Debatte ein und tritt selbstbewusster auf. Tatsächlich hat die Grüne Jugend ihre Kampagnenfähigkeit bewiesen. In innerparteilichen Diskussionen und auf Parteitagen verfügen die aktiven und ehe­maligen Mitglieder der Jugendorganisation über einen nicht unerheblichen Einfluss. „Sie sind schon eine Bank“, sagt ein Grüner, der das beurteilen kann. Über Identitätspolitik und Diversität diskutierte der Jugendverband schon, als die Mutterpartei sich in der Minderheitenpolitik noch auf Frauen, Homosexuelle und Einwanderer konzentrierte. Von den älteren Realos wird das Agieren der Jungen als machtbewusst und jakobinisch wahrgenommen.

Teile des durch die Jugendorganisation sozialisierten Nachwuchses gehören auch einem Netzwerk an, das sich „Segler“ nennt. Es ist ein sehr konspirativer Kreis. Selbst Grüne, die in der Partei gut vernetzt sind, können nicht si­cher sagen, wer dazugehört, woher der Na­me kommt, ob es stimmt, dass sie ab und zu ein Wochenende zusammen weg­fahren. Klar ist nur, dass dieser Kreis, den manche als „Loge“ bezeichnen, sehr hilfreich ist, wenn man bei den Grünen Karriere machen will. Denn es geht we­niger um linke Programmatik als darum, sich gegenseitig zu helfen, in wichtige Positionen zu kommen.

Nach übereinstimmenden Berichten ge­hören folgende Grüne zu den Seglern: der frühere baden-württembergische Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand, der Europaabgeordnete Rasmus An­dresen, die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger, die Europaabgeordneten Anna Cavazzini und Michael Bloss, au­ßerdem Jamila Schäfer, bis vor Kurzem stellvertretende Parteivorsitzende, und der ehemalige Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Auch Anton Hofreiter, langjähriger Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und der Abgeordnete Sven Lehmann sollen dazugehören. Manche behaupten, Ricarda Lang sei Mitglied der Runde oder stehe ihr jedenfalls nah.

Von den Realos werden die Segler als Gruppierung wahrgenommen, die versucht, die Partei zu majorisieren und die Parteilinken zu stärken. Mit austauschbaren Reden würden die Segler häufig wie Realos klingen, ihre Agenda sei aber linker, vor allem spiele die Diversitätspolitik eine große Rolle. Es gibt Realos, die die Schwächen eher bei sich sehen: Man kümmere sich zu wenig um den Nachwuchs, das mache die Linke stra­tegischer. Manche Realos halten die Sorge vor einer Dominanz der Linken für überzogen. Schließlich seien nach wie vor die meisten Spitzenpositionen in Bund und Land von Realos besetzt. Auf dem jüngsten Bundesparteitag seien die Er­gebnisse für die Linken mäßig gewesen: Ricarda Lang habe rund 75 Prozent be­kommen, die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge habe es nur knapp in den Parteirat geschafft.