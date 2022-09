Reaktionen zu Entlastungspaket : „Menschen werden beim Gaspreis mit Kommission vertröstet“

Aktualisiert am

Jens Spahn, hier am 3. Dezember 2021 in Berlin, kritisiert das dritte Entlastungspaket der Ampelkoalition, das diesem am Sonntag vorgestellt hat. Bild: dpa

Das geplante dritte Entlastungspaket der Ampelkoalition stößt bei den Oppositionsparteien im Bundestag auf Kritik. „Das ist mehr ein Arbeitsprogramm für die Regierung

als ein sofort wirkendes Entlastungspaket für die

Bürger“, sagte Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) am Sonntag dem Nachrichtenportal T-Online. Bei vielen wichtigen Punkten gebe es neben Überschriften nichts Konkretes – und bei dem laut Spahn größten Problem, dem Gaspreis, gebe es eine Leerstelle: „Hier werden die Menschen mit einer Kommission vertröstet.“





Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, bezeichnete das Paket als „vielfach enttäuschend“. Deutschland sei damit nicht gut gerüstet für den Winter, sagte Bartsch dem Nachrichtenportal. „Die Pläne werden die Verarmungslawine, die im Winter über Deutschland rollen könnte, nicht verhindern.“

AfD-Parteichef Tino Chrupalla kritisierte die geplanten Maßnahmen laut einer Mitteilung als „kostspielige Symptombekämpfung“. Alle Entlastungsmaßnahmen seien nur kurzfristige Lösungen, solange die Ursachen der Preisexplosion nicht angegangen würden. „Statt staatlicher Umverteilung und planwirtschaftlichen Eingriffen braucht es gezielte Entlastung bei den Verbrauchssteuern auf Lebensmittel und Energie sowie die Abschaffung der CO2-Abgabe.“

Das neue Entlastungspaket sieht eine einmalige Energiepreispauschale für Rentner, Studierende und Auszubildende vor, außerdem eine Erhöhung des Kindergeldes und eine Erhöhung der Regelsätze für Bedürftige. Für einen Basisverbrauch an Strom soll künftig ein vergünstigter Preis gelten, außerdem will die Ampelkoalition ein neues bundesweit gültiges Nahverkehrsticket – Ziel ist eine Preisspanne zwischen 49 und 69 Euro im Monat dafür.

Niedersächsische Linke: „Schlechter Witz“

Die Spitzenkandidatin der Linken für die Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober, Jessica Kaußen, bewertete das geplante neue Entlastungspaket der Bundesregierung als halbherzige Lösung. „Es ist keine ausreichende Antwort auf die dramatische Situation, in die viele Menschen angesichts von Teuerungen und Inflation in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden“, sagte Kaußen.

„Der angekündigte Preis für ein neues Nahverkehrsticket ist deutlich zu hoch und die Verhandlungen über die Kofinanzierung durch die Länder wird viel zu lange dauern, um schnell ein ordentliches Angebot zu haben.“ Auch die angekündigten Einmalzahlungen und Erhöhungen von Leistungen seien angesichts der explodierenden Preise „ein schlechter Witz“, sagte sie.

„Kraftvolles Bollwerk gegen Kriegsauswirkungen“

Lob kam von der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Sie nannte das neue Entlastungspaket ein „kraftvolles Bollwerk gegen die dramatischen Kriegsauswirkungen“ in Deutschland. Die Bundesregierung habe die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger verstanden, sagte Rehlinger. Sie kündigte an, mit dem Bund über ein attraktives Nahverkehrsticket als Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket zu verhandeln. Das Angebot dürfe aber nicht zur Folge haben, dass die Länder am Angebot sparen müssten.

Auch aus Hessen kamen anerkennende Worte. Das Entlastungspaket gehe „in die richtige Richtung“, sagte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) im Wiesbaden. Korrigiert werde „der eklatante Fehler der ersten beiden Entlastungspakete, wonach Rentnerinnen und Rentner sowie Studentinnen und Studenten gar kein Geld bekommen sollten“.

Mehr zum Thema 1/

Zugleich solle nun dafür gesorgt werden, dass die breite Mitte der Gesellschaft zumindest nicht zusätzlich belastet werde. „Das ist gerecht.“ „Die krisenbedingten Zufallsgewinne auf dem Strommarkt abzuschöpfen“ halte er im Kern für vertretbar, sagte Rhein. Die Ampel müsse nun aber Details der Regelung vorlegen.